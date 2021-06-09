"Прошел подполья, лагеря. Не сломался" - умер член ОУН Орест Васкул

Умер председатель Киевского краевого Братства ветеранов ОУН-УПА Орест Васкул. Его сердце остановилось во вторник, 8 июня.

Автор: facebook.com/yuriy.syrotyuk Умер 93-летний Орест Васкул

Васкул, который был многолетним членом Главного Провода ОУН (б) и председателем Теневого Провода ОУН (б) в Украине, скончался на 94-м году. Об этом сообщил политик Юрий Сиротюк в Facebook.

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"Идут последние участники и свидетели великой эпохи ОУН-УПА. К Небесному воинству присоединился Орест Васкул. Только недавно отмечали его 93-летие. Бог дал родиться ему, когда была основана ОУН. Лупить московских оккупантов еще в 1944-м. Попасть в плен и бежать из него. Пройти подполье. Лагеря. Не сломаться", - написал экс-нардеп.

Орест Васкул родился 28 мая 1928-го в селе Серафинцы Коломыйского района Ивано-Франковской области в семье учителей. В 1942 году поступил в ряды Юношества ОУН, с 1943-го - член ОУН (б). 1943 года Васкул добровольно записался в дивизию "Галичина", был одним из самых молодых дивизионщиков. В бою под Бродами был контужен, попал в плен, сослан в Башкирской АССР. Впоследствии убежал оттуда. В 1947-м был арестован снова и приговорен к 25 годам лагерей и пяти годам лишения прав. Большую часть просидел в бараках усиленного режима. Был освобожден 25 июня 1956 года. Вернулся в Украину, где снова подвергся преследованиям, поэтому вернулся в Воркуту. С 1968 года проживал в селе Ясногородка Киевской области. 8 февраля 1984-го был вновь арестован за антисоветскую деятельность. Судили в Киеве и дали 11 лет тюрьмы. Сидел в тюрьме в Алчевске Луганской области. 26 декабря 1987 года был освобожден. 2006-го баллотировался на выборах в Верховную Раду. В 1995-2010 годах был членом Главного Провода ОУН (б) и председателем Теневого Провода ОУН (б) в Украине. С 1992-го - председатель Киевского краевого братства ОУН-УПА и член главной Булавы Всеукраинского братства ОУН-УПА.