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понедельник, 14 июня 2021 10:10

В 13 лет не умел ни читать, ни писать - неизвестные факты о Григорие Чапкисе

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В Киеве не стало хореографа Григория Чапкиса. В феврале отпраздновал 91-й день рождения.

Четыре года назад журнал "Країна" публиковал воспоминания балетмейстера. Предлагаем вспомнить самые впечатляющие факты из его биографии.

Танцевать научила улица. В 3 года с друзьями клали шляпу на полу и танцевали, кто как умел. Вечером прибегал домой и кричал: "Мама, я заработал 2 лея!" Это был праздник.

Первые сандалии надел в 8 лет. Заработал на них сам. Сидел у ресторанов и баров и чистил обувь вельможам, которые там проходили.

Автор: Тарас Подолян
  Григорий Чапкис родился в молдавском Кишиневе. Окончил Киевский институт культуры. 27 лет выступал в составе ансамбля танца под управлением Павла Вирского. 2007 года открыл в Киеве "Школу танцев Чапкиса"
Григорий Чапкис родился в молдавском Кишиневе. Окончил Киевский институт культуры. 27 лет выступал в составе ансамбля танца под управлением Павла Вирского. 2007 года открыл в Киеве "Школу танцев Чапкиса"

В 13 лет выглядел на 7-8: худой и синий. Был неграмотный, не умел ни читать, ни писать. Разговаривал смесью молдавской, румынской, казахской, русской и украинской. На улице никто не мог понять, что говорю. Отец решил пристроить меня в ремесленное училище. Меня не взяли. Поехали в железнодорожное. Там тоже отказали. Решили подождать директора. Сказал: "Он же шпиндель. В токарную группу не подойдет - к станкам не достанет. Паровозом управлять не сможет. Что я с ним буду делать?" Отец: "А вы посмотрите, как он танцует". Я стал выбивать "цыганочку" перед директором. Тот поднял трубку и сказал: "Зайди. Я тебе артиста нашел". Через минуту в кабинете был замполит хореографического училища.

К учебным станкам не доставал. В столовой взял ящик. Подставлял его под ноги, когда на уроках надо было что-то делать.

В 1946 году заключительный концерт первой всесоюзной олимпиады "Трудовых резервов" давали в Кремлевском дворце. В первом ряду сидели Сталин, Каганович, Маленков и Ворошилов. Во время финального гопака вышел на сцену "ползунком". Сталин подошел и снял меня со сцены одной рукой. Посадил себе на колени. Подарил наручные часы. Фотокорреспонденты сделали сотни снимков. Их растиражировали с подписью: "Спасибо великому Сталину за наше счастливое детство". Я стал самым популярным 15-летним парнем в Советском Союзе. Фото со Сталиным мама сожгла, когда к власти пришел Хрущев. Подаренный часы за год выменяли на пенициллин: отец заболел туберкулезом.

Как-то в общежитии говорят: "Тебя разыскивает заслуженная артистка Украины Лидия Чернышева". Когда познакомили, она спросила, хочу стать артистом. Не мог поверить: какой из меня артистов "Нам нужна только ваше согласие, остальное сделаем сами". Так попал в ансамбль песни и танца. Получал 700 рублей зарплаты и 90 - на хлебную карточку.

27 лет работал с Павлом Вирским. Он гонял артистов до седьмого пота, чтобы все было идеально. Поклон репетировали 4 часа.

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Во время гастролей в Мадриде в 1962 году к нам за кулисы пришел художник Сальвадор Дали. Был в ярко-зеленом пиджаке. Из нагрудного кармана вместо носового платка выглядывал омлет. Его сопровождала группа хиппи - нечесаные ребята в порванных штанах. Поблагодарил Вирского за концерт. Заметил меня и воскликнул: "У тебя в ногах спрятаны машинки!"

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре им. Ивана Франко. С 1955-го знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось целых 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами". Умер 13 июня. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннего воспаления легких, которое ему диагностировали в декабре 2020-го.

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