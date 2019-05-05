В Днепре умерла балерина Леонора Эллинская. Фото: "Открытый"

4 мая на 76-м году скончалась народная артистка Украины, балерина Леонора Эллинская.

"С чувством глубокой скорби сообщаем о смерти прима-балерины Днепропетровского академического театра оперы и балета, педагога-репетитора, заслуженной артистки РСФСР, народной артистки Украины Эллинской Леоноры Михайловны", - говорится в сообщении Днепропетровского академического театра оперы и балета.

На сцене Эллинская воплощала образы Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", Авроры в "Спящей красавице", Золушки и Жизели в одноименных балетах, Фригии в "Спартаке", Нимфы в "Лесной песне", Ширин в "Легенде о любви", Геро - "Много шума из ничего", Алиманно - "Материнское поле", Мерседес - "Дон Жуан".

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Последний спектакль, в котором танцевала прима - балет "Это танго в июне", который состоялся 22 мая 2011 года. На тот момент ей было 67 лет.

Скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая. Большую часть своей актерской карьеры женщина проработала в Малом театре.