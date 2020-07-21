Умерла адвокат Ольга Машкаринец

Ольга Машкаринец преподавала на кафедре правоведения Карпатского университета имени Августина Волошина. ФОТО: FACEBOOK

Сегодня в Ужгороде умерла Ольга МАШКАРИНЕЦ. Женщине было 59 лет.

Ольга Антоновна преподавала на кафедре правоведения Карпатского университета имени Августина Волошина, была адвокатом и журналисткой, имела степень доктора юридических наук и ученое звание профессора.

Женщина болела сахарным диабетом, были проблемы с сердцем и сосудами. Последние полтора месяца ее состояние ухудшилось.

"Смерть Ольги Антоновны стало неожиданностью. Все надеялись, что ее организм справится с кризисом. Она была искренним, душевным человеком, любящей мамой и женой. Мы ее запомнили, как высококвалифицированного специалиста и педагога. Искренне сочувствуем ее родным и близким ", - сказала коллега покойной по университету.

У Ольги Машкаринец остались две дочери и муж.

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Люди болеют сахарным диабетом второго типа из-за высокой концентрации в воздухе токсичных веществ. Об этом сообщает исследования Немецкого центра изучения здоровья и окружающей среды в Мюнхене, пишет Нealthinfo.