Умерла адвокат Ольга Машкаринец

 
Ексклюзивы
1/5
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 1440
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
1 Просмотров: 396
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 486
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1332
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3285
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 441
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 963
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 873
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Власть пытается спихнуть все проблемы культуры на коронавирус
Просмотров: 81
Фото
Все фото
3
3
3
7
23
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Прощай, Бильбо: умер актер &quot;Властелина колец&quot;
Прощай, Бильбо: умер актер "Властелина колец"
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Похоронили расстрелянных под Житомиром военных: показали фото прощания
Похоронили расстрелянных под Житомиром военных: показали фото прощания
Видео
Все видео
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
В 96-летнем возрасте скончалась легендарная связная УПА
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
Попрощались с обезглавленной 13-летней девочкой: показали видео
От коронавируса умерла врач детской поликлиники
От коронавируса умерла врач детской поликлиники
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1251
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5094
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1440
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3573
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 18
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
вторник, 21 июля 2020 16:56

Умерла адвокат Ольга Машкаринец

Умерла адвокат Ольга Машкаринец
Ольга Машкаринец преподавала на кафедре правоведения Карпатского университета имени Августина Волошина. ФОТО: FACEBOOK

Сегодня в Ужгороде умерла Ольга МАШКАРИНЕЦ. Женщине было 59 лет.

Ольга Антоновна преподавала на кафедре правоведения Карпатского университета имени Августина Волошина, была адвокатом и журналисткой, имела степень доктора юридических наук и ученое звание профессора.
Женщина болела сахарным диабетом, были проблемы с сердцем и сосудами. Последние полтора месяца ее состояние ухудшилось.
"Смерть Ольги Антоновны стало неожиданностью. Все надеялись, что ее организм справится с кризисом. Она была искренним, душевным человеком, любящей мамой и женой. Мы ее запомнили, как высококвалифицированного специалиста и педагога. Искренне сочувствуем ее родным и близким ", - сказала коллега покойной по университету.
У Ольги Машкаринец остались две дочери и муж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Андрея Попова оборвался тромб

Люди болеют сахарным диабетом второго типа из-за высокой концентрации в воздухе токсичных веществ. Об этом сообщает исследования Немецкого центра изучения здоровья и окружающей среды в Мюнхене, пишет Нealthinfo.

Автор: Ирина МАМРЫГА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умерла адвокат Ольга Машкаринец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua
Дата
21
июля

Партия Зеленского победила на выборах

Восставших узников приговорили к высшей мере наказания

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Одно из чудес света разрушило землетрясение

Ловца диких животных называли живодером

Мощный взрыв разрушил 16 квартир в многоэтажке

Завершилась самая популярная книжная серия всех времен

Самое читаемое
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа
Электроэнергия подорожает: для кого изменится тариф с августа Просмотров: 26829
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
ООН сделала заявление о статусе Севастополя
 Просмотров: 10836
Бойцы &quot;Холодного Яра&quot; ударили по российским позициям
Бойцы "Холодного Яра" ударили по российским позициям
 1 Просмотров: 8415
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
В Карпатах нашли сбитый немецкий самолет
4
 Просмотров: 7821
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 7498
Некрологи
Учителя похоронили через четыре месяца после смерти
Учителя похоронили через четыре месяца после смерти
 Просмотров: 252
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
3
 Просмотров: 2655
Погибла 30-летняя чиновница областного совета: первые подробности
Погибла 30-летняя чиновница областного совета: первые подробности Просмотров: 25056
Умер композитор Эннио Морриконе
Умер композитор Эннио Морриконе Просмотров: 522
Рассказали о полицейском, которого по дороге из отдыха раздавил грузовик
Рассказали о полицейском, которого по дороге из отдыха раздавил грузовик Просмотров: 2214
Больше всего комментируют
6
Третьякова заявила, что депутатская зарплата слишком мала
5
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
3
Расстреляна группа украинских военных имела белое маркировки и придерживалась договоренностей
2
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
1
Взрывчатка разрывается в скважине - как добывают железную руду
Голосов: 101
Голосование Кто должен стать главным тренером киевского "Динамо"?
  • 1) Виктор Скрипник
  • 2) Роман Григорчук
  • 3) Мирон Маркевич
  • 4) Юрий Сёмин
  • 5) иностранный специалист
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua