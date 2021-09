Умер звезда культового сериала "Секс в большом городе"

Умер Уилли Гарсон. Фото: @willie.garson

Американский актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блатча в культовом сериале "Секс в большом городе", умер в возрасте 57 лет.

Причина смерти не разглашается, передает издание Variety.

Западные СМИ утверждали, что у него был рак поджелудочной железы. В этом году актер снялся в продолжении сериала "Секс в большом городе".

"Его дух и преданность делу ежедневно присутствовали во время съемок продолжения And Just Like That. Он был там, отдавая нам все, даже когда болел. Всем не хватает множества его актерских и личных талантов", - прокомментировал исполнительный продюсер And Just Like That Майкл Патрик Кинг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер актер из известных уголовных триллеров

Актер также известен по ролям швейцара Ральфа в ромкоме "Маленький Манхэттен" 2005 года, Джеральда Хирша в перезагрузке "Гавайев 5.0" (2015-2020) и Генри Коффилда в "Полиции Нью-Йорка" 1993 года.

19 сентября умер модный журналист 72-летний Ричард Бакли. Мужчина был партнером дизайнера Тома Форда в течение 35 лет. Он ушел из жизни в американском Лос-Анджелесе. Бакли умер естественной смертью.