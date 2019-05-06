Умер украинский шахматист

Александр Вайсман был заслуженным тренером Украины, чемпионом Украины-1975 Фото: Gorod.lv

На 81-м году в Харькове умер известный украинский и советский шахматист Александр Вайсман.

Александр Вайсман был заслуженным тренером Украины, чемпионом Украины-1975, рассказали о спортсмене в Facebook-паблике "Украинские шахматы".

Вайсман был наставником Валерия Неверова, Бориса Альтермана, Александра Голощапова, Антона Коробова, Александра Береловича, Татьяны Василевич и других.

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Федерация шахмат Украины выразила искренние соболезнования его родным и близким.

В субботу, 4 мая, внезапно умер преподаватель Полтавского национального педагогического университета Петр Радько. Смерть Петра Григорьевича была неожиданной, причина трагедия пока неизвестна. По словам знакомых, он не болел, продолжал преподавать. Смерть Радько стала большой неожиданностью для родных и друзей. Об этом сообщает Кolo.news.