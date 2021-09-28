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вторник, 28 сентября 2021 23:56

Умер сын Параджанова

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Умер сын Параджанова
Сын Параджанова пережил мать на год. Фото: bulvar.com.ua

В Киеве умер сын кинорежиссера Сергея Параджанова - Сурен.

"Печальная весть пришла из Киева. Умер единственный сын Сергея Параджанова Сурен", написал в Фейсбуке грузинский друг Сергея Параджанова Юрий Мечитов.

Сурену Параджанову было 62 года. Проживал в Киеве с матерью Светланой Щербатюк - бывшей женой Параджанова.

Женщина умерла в прошлом году на 82 году жизни.

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Сергей Параджанов (Саркис Параджанян) - украинский и армянский кинорежиссер, сценарист, художник, народный артист УССР, посмертно награжден Шевченковской премией.

В 1964-м поставил фильм "Тени забытых предков" по мотивам повести Михаила Коцюбинского. В фильме воспет живописный мир гуцульских обычаев, обрядов и быта. Картина получила 39 наград и 24 гран-при международных фестивалей. По количеству наград вошла в Книгу рекордов Гиннеса.

"Украина - моя вторая родина. Там я создал свой первый шедевр "Тени забытых предков", там я стал гением, там у меня родился сын. Украина мне подарила все, и Украина меня погубила", - рассказывал Параджанов в одном из интервью .

Умер в 1990 году.

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