Умер сын Параджанова

В Киеве умер сын кинорежиссера Сергея Параджанова - Сурен.
"Печальная весть пришла из Киева. Умер единственный сын Сергея Параджанова Сурен", написал в Фейсбуке грузинский друг Сергея Параджанова Юрий Мечитов.
Сурену Параджанову было 62 года. Проживал в Киеве с матерью Светланой Щербатюк - бывшей женой Параджанова.
Женщина умерла в прошлом году на 82 году жизни.
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Сергей Параджанов (Саркис Параджанян) - украинский и армянский кинорежиссер, сценарист, художник, народный артист УССР, посмертно награжден Шевченковской премией.
В 1964-м поставил фильм "Тени забытых предков" по мотивам повести Михаила Коцюбинского. В фильме воспет живописный мир гуцульских обычаев, обрядов и быта. Картина получила 39 наград и 24 гран-при международных фестивалей. По количеству наград вошла в Книгу рекордов Гиннеса.
"Украина - моя вторая родина. Там я создал свой первый шедевр "Тени забытых предков", там я стал гением, там у меня родился сын. Украина мне подарила все, и Украина меня погубила", - рассказывал Параджанов в одном из интервью .
Умер в 1990 году.
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