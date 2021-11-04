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четверг, 04 ноября 2021 22:33

Умер руководитель Театра на Подоле

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Умер руководитель Театра на Подоле
Умер Виталий Малахов. Фото: Укринформ

Умер руководитель Театра на Подоле, известный режиссер Виталий Малахов.

"19.07.1954~04.11.2021. Лети, родной мой", – сообщила его дочь, актриса Даша Малахова в Facebook.

"Умер Виталий Малахов. Театр на Подоле, созданный Виталием Малаховым, будет жить и напоминать нам о своем отце", написал известный писатель Андрей Курков.

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Виталий Ефимович Малахов – украинский театральный режиссер, художественный руководитель-директор Киевского драматического театра на Подоле. Народный артист Украины (2008). Лауреат Национальной премии Украины им. Шевченко в области искусства 2008 года.

Труппа Виталия Малахова презентовала театральное искусство Украины в других странах: в США, Великобритании, Италии, Мексике, Коста-Рике, Финляндии, Германии, Греции, Турции и других странах.

В 2006 году театру на Подоле под руководством Малахова за выдающиеся достижения в развитии украинского драматического искусства предоставлен статус академического.

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