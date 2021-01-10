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воскресенье, 10 января 2021 13:29

Умер руководитель группы "Львовский вояж"

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Умер руководитель группы &quot;Львовский вояж&quot;
Владимир Коциловский был руководителем группы "Львовский вояж". Фото: "Голос Прикарпатья".

Во Львове умер заслуженный артист Украины 60-летний Владимир Коциловский. Последние несколько месяцев боролся с тяжелой болезнью.

"Сегодня утром во Львовской клинике перестало биться сердце заслуженного артиста Украины Владимира Коциловского. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Напомним, 6 июля 2020 Владимир Коциловский отметил 60-летие. Работал директором Народного дома в с. Торчиновичи. Был заслуженным артистом Украины. В последнее время посвящал себя благотворительным концертам для спасения жизней тяжелобольных людей", - в Facebook сообщает "Голос Прикарпатья".

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Владимир Коциловский - певец, заслуженный артист Украины. Учился во львовской консерватории. Позже стал солистом Львовского областного музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча. Был руководителем ансамбля "Галич", участником Всемирных Бойкивских фестивалей. С 2005-го - руководитель группы "Львовский вояж".

2 января, от осложнений коронавируса умерла военная волонтер Александра Тарасова. Ее болезнь протекала тяжело, она была подключена к кислороду, но это ее не спасло.

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