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пятница, 08 ноября 2019 04:28

Умер российский правозащитник, который поддерживал Украину

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Умер российский правозащитник, который поддерживал Украину
Сергей Шаров-Делоне выступал против российской агрессии в Украине. Фото: Радио

Умер известный российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне, который после начала российской агрессии поддерживал Украину. Шарову-Делоне было 63 года.

О его смерти сообщила в Facebook правозащитница Ольга Романова.

Эту новость подтвердили друзья и знакомые правозащитника.

После начала войны в Украине, Сергей Шаров-Делоне сразу заявил о поддержке нашей страны. Проводил пикеты, участвовал в организации различных акций, в том числе "Маршей мира", проводившихся в течение 2014 года.

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Сергей Шаров-Делоне - российский правозащитник, оппозиционный общественный активист. Окончил МАрхИ. Работал в ЦНИИН градостроительства, затем реставрации. Много лет занимался реставрацией и охраной памятников архитектуры. Автор книг и статей по истории и истории архитектуры.

Младший двоюродный брат известного советского, российского писателя и диссидента Вадима Делоне (1947-1983), одного из восьми участников акции в 1968 году на Красной площади против подавления Москвой "пражской весны".

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