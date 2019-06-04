Умер разработчик крупнейшего в мире самолета "Мрия"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3502
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 38280
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 387
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 351
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 2007
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3033
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5472
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3627
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2223
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7704
Фото
Все фото
14
19
5
25
12
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Во Львове простились с воином Романом Досяком
&quot;Он умел любить&quot; - полтысячи львовян провели в последний путь культурного деятеля Маркиана Иващишина
"Он умел любить" - полтысячи львовян провели в последний путь культурного деятеля Маркиана Иващишина
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Мстил за гибель подруги: попрощались с погибшим воином Антоном Безверхним
Видео
Все видео
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в мае
Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний
Мстил за Яну до последнего: на фронте погиб боец Антон Безверхний
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
Умерла легендарная голливудская актриса и певица
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в апреле
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в апреле
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3492
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 396
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1062
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3636
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 423
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 15:15

Умер разработчик крупнейшего в мире самолета "Мрия"

  Комментировать
Автор: фото из открытых источников
  Толмачев участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии Ан
Толмачев участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии Ан

Год назад в возрасте 83 лет скончался авиаконструктор Виктор Толмачев. Разработчик знаменитых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Толмачев работал в конструкторском бюро "Антонов" с 1964 года. На предприятие пришел на должность инженера-конструктора. Впоследствии участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии Ан и их модификаций. С 1991 года работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".

"Руслан" - единственный в мире тяжелый транспортный самолет, способный делать взлет и посадку с грунтовых аэродромов. Шасси состоит из 24 колес. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 т, дальность полета - 16 000 км. 1990 года "Руслан" совершил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 ч 16 мин. и установив 7 мировых авиационных рекордов.

Автор: фото из открытых источников
  Самолет "Руслан"
Самолет "Руслан"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Не стало Юрия Мушкетика

"Мрия" - крупнейший и самый мощный транспортный самолет в мире. Его построили в рамках советской космической программы "Энергия-Буран". "Мрия" - самолет уникальный, созданный для очень узкого спектра очень специальных задач - перевозки космических кораблей и обеспечения их воздушного пуска.

Автор: фото из открытых источников
  Самолет "Мрія"
Самолет "Мрія"
Автор: фото из открытых источников
  Сравнение самолета "Мрия" с другими судами
Сравнение самолета "Мрия" с другими судами
Год назад 4 июня украинского режиссера Леонида Кантера нашли мертвым на хуторе Обирок. Он собственноручно закончил свой путь на земле и отошел, по его же словам, к лучшему режиссеру этого мира - Бога. Перед смертью оставив прощальные письма родным и друзьям.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер разработчик крупнейшего в мире самолета "Мрия"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Умер разработчик крупнейшего в мире самолета "Мрия"

Самое читаемое
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 38289
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 38016
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 21186
&quot;Пропавшее&quot; из Банковой оборудование нашлось
"Пропавшее" из Банковой оборудование нашлось 2 Просмотров: 15202
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна
Оставила предсмертное видео и выпрыгнула из окна Просмотров: 15003
Некрологи
Скончался бывший игрок "Динамо"
Скончался бывший игрок "Динамо" Просмотров: 1224
"Мир, простите за грубость, оскотинивается" - подборка цитат Юрия Мушкетика
"Мир, простите за грубость, оскотинивается" - подборка цитат Юрия Мушкетика
 Просмотров: 18
Не стало Юрия Мушкетика
Не стало Юрия Мушкетика Просмотров: 1800
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 38253
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 32752
Больше всего комментируют
33
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
18
Активисты пикетируют дом Порошенко
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
5
Минская шиза - Зеленский и Кучма возмутили соцсети
Голосов: 1506
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua