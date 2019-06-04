Умер разработчик крупнейшего в мире самолета "Мрия"

Автор: фото из открытых источников Толмачев участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии Ан

Год назад в возрасте 83 лет скончался авиаконструктор Виктор Толмачев. Разработчик знаменитых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Толмачев работал в конструкторском бюро "Антонов" с 1964 года. На предприятие пришел на должность инженера-конструктора. Впоследствии участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии Ан и их модификаций. С 1991 года работал техническим директором авиакомпании "Волга-Днепр".

"Руслан" - единственный в мире тяжелый транспортный самолет, способный делать взлет и посадку с грунтовых аэродромов. Шасси состоит из 24 колес. Высота самолета составляет 21,1 м, размах крыльев - 73,3 м, максимальная взлетная масса - 392 тонны, грузоподъемность - 120 т, дальность полета - 16 000 км. 1990 года "Руслан" совершил кругосветный перелет, покрыв 50 005 км за 72 ч 16 мин. и установив 7 мировых авиационных рекордов.

Автор: фото из открытых источников Самолет "Руслан"

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"Мрия" - крупнейший и самый мощный транспортный самолет в мире. Его построили в рамках советской космической программы "Энергия-Буран". "Мрия" - самолет уникальный, созданный для очень узкого спектра очень специальных задач - перевозки космических кораблей и обеспечения их воздушного пуска.

Автор: фото из открытых источников Самолет "Мрія"

Автор: фото из открытых источников Сравнение самолета "Мрия" с другими судами

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