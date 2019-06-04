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вторник, 04 июня 2019 10:49

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

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Автор: фото из открытых источников
  Леонид Кантер - автор фильмов "Война за свой счет", "Добровольцы Божьей четы" и "Миф"
Леонид Кантер - автор фильмов "Война за свой счет", "Добровольцы Божьей четы" и "Миф"

Не каждый человек способен любить. А тот, что способен, не может любить только одного. Говорил украинский режиссер Леонид Кантер.

Год назад 4 июня Леонида нашли мертвым на хуторе Обирок. Он собственноручно закончил свой путь на земле и отошел, по его же словам, к лучшему режиссера этого мира - Богу. Перед смертью оставив прощальные письма родным и друзьям.

36-летний Леонид Кантер был режиссером, путешественником, писателем и тележурналистом.

Окончил университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого по специальности актер театра и кино, ведущий телепрограмм. Впоследствии получил второе высшее образование - режиссер телевидения. Создал киностудию Lizard Films, что сняла 52 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент.

Автор: Fb/Leonid Kanter
  Леонид Кантер объездил более 50 стран
Леонид Кантер объездил более 50 стран
В 2004-м придумал игру "С табуретом к океану". Идея - отнести 4 кухонные табуретки к берегам 4 океанов. Памятник табурета установлен во французском городе Ла-Рошель, в селе Киринди, что на острове Шри-Ланка, в городе Лонгийербюен - на острове Шпицберген и на мысе Горн - в Чили. Автор кинотрилогии "С табуретом через Гималаи" и книги "С табуретом к океану" - в соавторстве с Павлом Солодько.

2007-го году Леонид с семьей поселился на хуторе Обирок Бахмачского района Черниговской области. Проводил там фестивали "Мама-Африка", "Хлеб своими руками", "Киносарай на Обирке". Объехал более 50 стран.

Во время Революции достоинства 1 декабря 2013-го загнал грейдер на столичную улицу Банковую. 2014-го ушел воевать на Донбасс добровольцем в составе 2 батальона Нацгвардии им. генерала Сергея Кульчицкого. Там снял документальный фильм о добровольцах - "Война за свой счет". Совместно с режиссером Иваном Яснием - автор документальных полнометражных лент "Добровольцы Божьей четы", "Миф".

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Предлагаем вашему вниманию несколько высказываний Леонида Канетра, которые Gazeta.ua публиковала в прошлом году после смерти режиссера:

♦ Когда мы в Радивилове Ровенской области попросили у людей воды напиться, то они нам ведро молока дали. Кто не путешествовал, тот видит в Украине только плохое, все критикует, порицает и ругает. А кто немного поездил, знает: у нас есть много такого хорошего, что в других исчезло или чего у них никогда не было и не будет.

♦ Когда жил в городе, было страшно выйти на улицу без денег. Разве это свобода? А здесь не напрягаюсь по поводу того, сколько у меня есть в кармане. Пошел в лес - собрал малины, травы для чая или потрусил яблоню.

Не каждый человек способен любить. А тот, что способен, не может любить только одного

♦ У меня такая насыщенная жизнь, что телевизор смотреть скучно. Нравится разве что реклама, потому что она динамичная. Видеоряд и быстрая нарезка захватывает, но смысла ее уже не понимаю.

♦ Василий Слипак был малоизвестным в Украине оперным певцом, не стал профессиональным военным. Но после гибели стал круче "Джавелина". И теперь будет петь так, как никогда раньше. Его будет слушать даже тот, кто пока не интересовался оперой. И воевать он теперь будет так за сердца людей, как никогда с автоматом не смог бы это делать.

♦ Самые лучшие приключения начинаются тогда, когда заканчиваются деньги. Потому что пока есть хотя бы 5 долларов, будешь экономить их до последнего и чувствовать себя очень бедным.

♦ Дети научили радоваться мелочам. Например, утру.

Нет лучшего режиссера, чем Бог

21 февраля в прошлом в украинский прокат вышел фильм "Человек с табуретом". Средства на его создание собирали и через кампанию на "Спильнокоште". Название фильма перекликается с названием экспедиций Кантера до 4 океанов "С табуретом к океану". В основу легло видео, снятое Кантером во время путешествия к Мысу Горн.

Автор: підготувала Мар'яна Чорнієвич
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Дата
04
июня

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

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