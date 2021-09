Умер основатель группы Status Quo

Алан Ланкастер умер в возрасте 72 года. Фото: Barrel And Squidger Records

В Австралии умер основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

Ему было 72 года, сообщила звукозаписывающая компания, которая работала с артистом Barrel And Squidger Records.

Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. Это вторая после Rolling Stones группа по числу альбомов хитов. Музыканты выпустили 33 альбома тиражом более 110 млн копий.

Ланкастер со Status Quo выпустил 17 альбомов. Четыре из них возглавили британские чарты.

Самые известные композиции Status Quo - In The Army Now, Down, down, Rockin 'All Over the World.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер актер из известных уголовных триллеров

Ланкастер покинул группу в 1985-м. В 2013-2014 группа временно воссоединился.

Американский актер Вилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блатча в культовом сериале "Секс и город", умер в возрасте 57 лет. Причина смерти не разглашается.