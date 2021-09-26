Умер основатель группы Status Quo

 
Ексклюзивы
1/5
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Во Львове варили кофе в 20-литровой джезве: фоторепортаж
Просмотров: 315
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Победа Усика, запуск космического корабля и детеныш жирафа - поразительные фото за неделю
Просмотров: 216
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 810
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 378
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 3069
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2835
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 468
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 693
Фото
Все фото
12
4
15
5
6
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
Актер, композитор и шаман - с кем прощались на этой неделе
Актер, композитор и шаман - с кем прощались на этой неделе
&quot;Один за другим улетают в рай&quot; - умерли трое ветеранов дивизии &quot;Галичина&quot;
"Один за другим улетают в рай" - умерли трое ветеранов дивизии "Галичина"
Участница кулинарного шоу, футболист, изобретатель и антивакцинатор - кого не стало на этой неделе
Участница кулинарного шоу, футболист, изобретатель и антивакцинатор - кого не стало на этой неделе
Умерла участница кулинарного шоу &quot;Мастер Шеф&quot;
Умерла участница кулинарного шоу "Мастер Шеф"
Видео
Все видео
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2988
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 756
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2664
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1314
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 351
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 16:12

Умер основатель группы Status Quo

  Комментировать
Умер основатель группы Status Quo
Алан Ланкастер умер в возрасте 72 года. Фото: Barrel And Squidger Records

В Австралии умер основатель, басист и вокалист рок-группы Status Quo Алан Ланкастер.

Ему было 72 года, сообщила звукозаписывающая компания, которая работала с артистом Barrel And Squidger Records.

Ланкастер основал Status Quo в 1962 году. Это вторая после Rolling Stones группа по числу альбомов хитов. Музыканты выпустили 33 альбома тиражом более 110 млн копий.

Ланкастер со Status Quo выпустил 17 альбомов. Четыре из них возглавили британские чарты.

Самые известные композиции Status Quo - In The Army Now, Down, down, Rockin 'All Over the World.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер актер из известных уголовных триллеров

Ланкастер покинул группу в 1985-м. В 2013-2014 группа временно воссоединился.

Американский актер Вилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда Блатча в культовом сериале "Секс и город", умер в возрасте 57 лет. Причина смерти не разглашается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер основатель группы Status Quo». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Греческий паром затонул у маяка

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 16714
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 16542
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11358
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 1 Просмотров: 5688
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
Нашли фото СССР 1980-х – бедность, очереди и пустые полки
15
 Просмотров: 4851
Некрологи
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
12
 Просмотров: 576
Умерла самая низкая мама Украины
Умерла самая низкая мама Украины Просмотров: 1359
Актер, композитор и шаман - с кем прощались на этой неделе
Актер, композитор и шаман - с кем прощались на этой неделе
4
 Просмотров: 387
Известна причина смерти звезды культового сериала "Секс в большом городе"
Известна причина смерти звезды культового сериала "Секс в большом городе" Просмотров: 441
Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина
Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина
 Просмотров: 909
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Дело "вагнеровцев": Бутусова вызывает председатель ВСК
Голосов: 18
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть