Умер основатель Департамента контрразведки СБУ

Виталий Хлевицкий умер в возрасте 52 года. Фото: Википедия

На 52-м году жизни скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

Он одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях, сообщается на странице СБУ в Facebook

Виталий Хлевицкий родился 24 июня 1968 Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". В 1998 году получил второе высшее образование с квалификацией "юрист-правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.

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Хлевицкий к апрелю 2014 занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.

Принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более 30-ти научных работ и статей.

5 августа в Полтаве в возрасте 62 года умер Николай Нестеренко - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительных машин и оборудования, отличник образования Украины.