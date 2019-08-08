Умер основатель Департамента контрразведки СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 432
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1170
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2493
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1971
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4221
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13545
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15363
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2907
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3447
Фото
Все фото
5
6
8
10
6
&quot;Студенты его любили&quot; - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
"Студенты его любили" - попрощались с одним из авторов Конституции Виктором Мусиякой
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Херсон на коленях встретил медика Ирину Шевченко
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
Умерла известная актриса советского кино Алла Покровская
После тяжелой болезни умер известный украинский актер
После тяжелой болезни умер известный украинский актер
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Видео
Все видео
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Умер автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Погибшие в июне воины ООС: имена и фото
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
Идут сотни горожан: Херсон прощается с убитой боевиками медиком
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 3719
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3780
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 774
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7533
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 90
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
четверг, 08 августа 2019 21:17

Умер основатель Департамента контрразведки СБУ

  Комментировать
Умер основатель Департамента контрразведки СБУ
Виталий Хлевицкий умер в возрасте 52 года. Фото: Википедия

На 52-м году жизни скончался основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

Он одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях, сообщается на странице СБУ в Facebook

Виталий Хлевицкий родился 24 июня 1968 Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". В 1998 году получил второе высшее образование с квалификацией "юрист-правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Невосполнимая потеря и большая боль" - умер Роман Вирастюк

Хлевицкий к апрелю 2014 занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ.

Принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности. Является автором и соавтором более 30-ти научных работ и статей.

5 августа в Полтаве в возрасте 62 года умер Николай Нестеренко - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительных машин и оборудования, отличник образования Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер основатель Департамента контрразведки СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Юрий Федькович не смог жениться из-за большого выкупа

Умер украинец, которого признавали самым сильным в мире

Кукуруза выше БТРа: как начались первые бои за Иловайск

Польша вернула часть территорий украинцам

За колоски расстреливали на поле

Самое читаемое
Шарлиз Терон - 44 года: самые &quot;горячие&quot; обнаженные снимки знаменитости
Шарлиз Терон - 44 года: самые "горячие" обнаженные снимки знаменитости
10
 Просмотров: 57907
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 47265
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину Просмотров: 40204
&quot;Почти голая с 3 мужчинами&quot; - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
"Почти голая с 3 мужчинами" - 49-летняя Хайди Клум не постеснялась показать грудь на всю сеть
10
 1 Просмотров: 39367
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 13 Просмотров: 24931
Некрологи
Самому младшему 20: появились данные о погибших на Донбассе морпехах
Самому младшему 20: появились данные о погибших на Донбассе морпехах 1 Просмотров: 2961
Перемирие закончилось: в зоне ООС убили 4 военных
Перемирие закончилось: в зоне ООС убили 4 военных Просмотров: 2259
Умер профессор технического университета
Умер профессор технического университета Просмотров: 369
Умер российский шансонье Вилли Токарев
Умер российский шансонье Вилли Токарев Просмотров: 1908
Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле
Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле
15
 1 Просмотров: 2268
Больше всего комментируют
13
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
9
Зеленский срочно позвонил Путину
9
Разумков дал установку депутатам, на каком языке говорить в Раде
7
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
5
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 817
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua