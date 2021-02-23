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вторник, 23 февраля 2021 10:45

Умер мужчина, которого 2 км несли через снежные сугробы

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Умер мужчина, которого 2 км несли через снежные сугробы
16 февраля Владимира Мартынчука 2 км несли через снежных сугробы к карете "скорой". 21 февраля мужчина скончался. ФОТО: ВВС

21 февраля умер 47-летний Владимир Мартынчук из села Воронов Ровенской области. На прошлой неделе его через снежные сугробы 2 км несли к карете скорой медицинской помощи.

Пациент имел инвалидность с детства, ДЦП. 16 февраля в мужчины поднялась температура до 40°, имел судороги, задыхался. На вызов выехала фельдшерская бригада Тучинского пункта. Фельдшер скорой помощи Степан Вознюк стабилизировал состояние больного. Затем 2 км нес его на руках к автомобилю "скорой", что не могла проехать из-за заблокированной снегом дороги. Мужчину госпитализировали в Гощанскую центральную районную больницу.

"Я интересовался, впоследствии состояние Владимира улучшилось, стало стабильным. Но 21 февраля сообщили, что он умер. Пожалуй, здесь далась в знаки тяжелая форма инвалидности. А болезнь - это сильный стресс и нагрузка для и так истощенного организма. То, что он дожил до 47 лет, является огромной заслугой его матери, Валентины. Она заботилась о нем всю жизнь, он был ее единственным сыном", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua Степан Вознюк.

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Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю женщину из села Чижичи Стрыйского района. "Скорая", которая ехала по вызову, не смогла доехать из-за снега. У женщины сахарный диабет, ей внезапно стало хуже.

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