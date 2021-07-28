Умер лучший барабанщик планеты

Бывший барабанщик и основатель культовой группы Slipknot Джои Джордисон умер во сне 26 июля. Ему было 46 лет.

Причина смерти пока неизвестна, передает Rolling Stone.

"Смерть Джои оставила нас с пустыми сердцами и ощущением невыразимой печали. Это огромная потеря для всех, кто знал Джои, понимал его сообразительность, нежный характер, гигантское сердце и любовь ко всему, что связано с семьей и музыкой", — говорится в заявлении семьи музыканта.

Автор: instagram.com/sinsaenum Основатель группы Slipknot Джои Джордисон умер в возрасте 46 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гитарист Slipknot получил ножевое ранение в голову от брата

Хоронить артиста будут 30 июля. Церемония будет частной.

Джордисон основал метал-группу Slipknot вместе с бас-гитаристом Полом Греем и барабанщиком Майклом Креном в 1995 году. А в 2013-м покинул коллектив. В 2016 году музыкант заявил, что ему диагностировали поперечный миелит — воспалительное заболевание спинного мозга, приводящее к параличу ног. Джордисон участвовал в других музыкальных проектах. В 2016-м он объявил о создании нового коллектива Vimic, а также играл в группе Sinsaenum.

В 2020 году британский журнал Rhythm назвал Джордисона лучшим барабанщиком планеты за последние 25 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину впервые приедет культовая метал-группа

Slipknot - американская ню-метал-группа, основанная в сентябре 1995-го в Айове. Альбомы группы имеют статус платиновых, продано более 30 млн копий по всему миру. В 2006-м группа получила премию "Грэмми". Все участники носят маски и специальные комбинезоны, которые меняются с каждым выходом нового альбома.