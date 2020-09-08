Умер легендарный диктор Украинского радио

Диктор Николай Козий умер на 80-м году жизни.

Украинский диктор, актер дубляжа Николай Козий умер на 80-м году жизни.

"Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала "1+1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", – написал руководитель Общественного радиовещания, генеральный продюсер "UA:Украинское радио" Дмитрий Хоркин в Фейсбук.

Именно Козий озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Он считался одним из лучших лучших украинских радиодикторов.

Озвучивал много популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, которые выходили в 1980-е годы. С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Борис Патон

Козий участвовал в дублировании и озвучивании фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры". Также он озвучил множество аудиокниг, передач французской телекомпании FCI. Многие читатели Украинского общества слепых считали Козия лучшим диктором аудиокниг. Кроме того, Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате.