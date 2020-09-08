Умер легендарный диктор Украинского радио

 
Ексклюзивы
1/5
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 144
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 891
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1512
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 603
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 396
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 720
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3519
Фото
Все фото
8
3
3
3
7
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Американская актриса утонула во время прогулки с сыном на лодке
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Врач-нейрохирург погиб в ужасной аварии на железнодорожном переезде
Прощай, Бильбо: умер актер &quot;Властелина колец&quot;
Прощай, Бильбо: умер актер "Властелина колец"
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Мирослава Скорика похоронили на Лычаковском кладбище во Львове
Видео
Все видео
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
Попрощались с 97-летним ветераном УПА, участником Норильского восстания
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 549
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9846
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 207
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2565
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 792
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
вторник, 08 сентября 2020 02:31

Умер легендарный диктор Украинского радио

  Комментировать
Умер легендарный диктор Украинского радио
Диктор Николай Козий умер на 80-м году жизни.

Украинский диктор, актер дубляжа Николай Козий умер на 80-м году жизни.

"Умер Николай Козий, легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала "1+1". Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро", – написал руководитель Общественного радиовещания, генеральный продюсер "UA:Украинское радио" Дмитрий Хоркин в Фейсбук.

Именно Козий озвучивал на украинском языке Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Он считался одним из лучших лучших украинских радиодикторов.

Озвучивал много популярных телесериалов и программ, в частности познавательных передач Украинского радио для школьной молодежи, которые выходили в 1980-е годы. С середины 1990-х был одним из ведущих утренней информационной программы НРКУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер Борис Патон

Козий участвовал в дублировании и озвучивании фильмов "Король говорит", "Ноев ковчег", телесериалов "Альф", "Коломбо", мультсериалов "Паровоз Томас и его друзья" и "Трансформеры".

Также он озвучил множество аудиокниг, передач французской телекомпании FCI. Многие читатели Украинского общества слепых считали Козия лучшим диктором аудиокниг.

Кроме того, Козий читал текст для первой украиноязычной Библии в аудиоформате.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер легендарный диктор Украинского радио». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 22097
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 15876
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 10098
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 10008
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
Украинская звезда шоубиза загорала топлес под чужой сливой
4
 Просмотров: 7011
Некрологи
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
Умерла мать мальчика, который с родителями вынужденно жил в парке в Одессе
8
 Просмотров: 2664
Погиб военный под Мариуполем
Погиб военный под Мариуполем Просмотров: 2250
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
 Просмотров: 1377
Умер известный советский актер
Умер известный советский актер Просмотров: 2151
Умерла звезда советского фильма "Доживем до понедельника"
Умерла звезда советского фильма "Доживем до понедельника" Просмотров: 3051
Больше всего комментируют
6
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
5
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
4
Кровавое перемирие: назвали имя украинского военного, погибшего в Донбассе
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
2
Саакашвили пил вино с Богданом
Голосов: 4913
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua