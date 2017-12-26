Умер композитор Владимир Шаинский

Автор: polit.ru

Умер советский композитор еврейского происхождения Владимир Шаинский. Ушел из жизни на 93-м году жизни. Об этом сообщил российский телеканал "Культура".

Сын композитора сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Недавно Шаинский перенес сложную операцию по удалению опухоли. С раком боролся последние 6 лет.

Шаинский известен как автор песен для детей, музыки для мультфильмов. Он написал песни "Мы начинаем КВН", "Голубой вагон", "Песенка мамонтенка", "Чунга-Чанга", "Улыбка", "По секрету всему свету", "АБВГДейка" и другие. Наиболее известный по работе над мультфильмами о Крокодиле Гене и Чебурашке.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 в Киеве. Учился в Киевской консерватории игры на скрипке. Во время Второй мировой войны его семья переехала в Ташкент. С 1945-го учился в Московской консерватории им. Чайковского на оркестровом факультете. Параллельно сам писал музыку. Поэтому в 1962 году поступил на композиторский факультет консерватории в Баку.

Свои первые музыкальные произведения - струнный квартет и симфонию - Владимир Шаинский создал в начале 1960-х. В его творческом багаже ​​более 300 популярных песен, которые исполняли Анна Герман, Людмила Гурченко, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, София Ротару, Алла Пугачева и другие.

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В 46-летнем возрасте композитор впервые женился на Наталье, которая моложе его на 25 лет. Имеют сына Иосифа, который сейчас с собственной семьей живет в Израиле. Вторая жена Шаинского Светлана моложе мужа на 41 год. У них родились сын Вячеслав и дочь Анна. Владимир и Светлана были в браке около 30 лет.

Автор: 24smi.org Владимир Шаинский с женой Светланой

Владимир Шаинский с женой Светланой и детьми

Владимир Шаинский был награжден за заслуги перед Отечеством орденом Почета, а также орденом Дружбы.

Последние годы Владимир Шаинский жил с семьей в собственном доме в Сан-Диего, США. Время от времени приезжал выступать в Москву.

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