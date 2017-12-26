Умер композитор Владимир Шаинский

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1125
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2079
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4860
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 306
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 549
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4474
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 882
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2484
Фото
Все фото
21
3
14
5
5
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Скончался наставник сразу нескольких легенд &quot;Динамо&quot;
Скончался наставник сразу нескольких легенд "Динамо"
Правила жизни Вацлава Гавела
Правила жизни Вацлава Гавела
В 7-летнего мальчика остановилось сердце после переохлаждения
В 7-летнего мальчика остановилось сердце после переохлаждения
11-летний мальчик перед смертью оставил родителям серьезное послание
11-летний мальчик перед смертью оставил родителям серьезное послание
Видео
Все видео
Опубликовали видео, которое во время смертельного падения снял российский руфер
Опубликовали видео, которое во время смертельного падения снял российский руфер
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в ноябре
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в ноябре
Один из лучших бейсболистов мира разбился на самолете
Один из лучших бейсболистов мира разбился на самолете
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в октябре
Помним: имена всех воинов АТО, погибших в октябре
Грузин-доброволец погиб на войне за Украину
Грузин-доброволец погиб на войне за Украину
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 306
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1791
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6732
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 216
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 108
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
вторник, 26 декабря 2017 15:18

Умер композитор Владимир Шаинский

  Комментировать
Автор: polit.ru
 
Умер советский композитор еврейского происхождения Владимир Шаинский. Ушел из жизни на 93-м году жизни. Об этом сообщил российский телеканал "Культура".
Сын композитора сообщил, что причиной смерти стало онкологическое заболевание. Недавно Шаинский перенес сложную операцию по удалению опухоли. С раком боролся последние 6 лет.

Шаинский известен как автор песен для детей, музыки для мультфильмов. Он написал песни "Мы начинаем КВН", "Голубой вагон", "Песенка мамонтенка", "Чунга-Чанга", "Улыбка", "По секрету всему свету", "АБВГДейка" и другие. Наиболее известный по работе над мультфильмами о Крокодиле Гене и Чебурашке.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 в Киеве. Учился в Киевской консерватории игры на скрипке. Во время Второй мировой войны его семья переехала в Ташкент. С 1945-го учился в Московской консерватории им. Чайковского на оркестровом факультете. Параллельно сам писал музыку. Поэтому в 1962 году поступил на композиторский факультет консерватории в Баку.

Свои первые музыкальные произведения - струнный квартет и симфонию - Владимир Шаинский создал в начале 1960-х. В его творческом багаже ​​более 300 популярных песен, которые исполняли Анна Герман, Людмила Гурченко, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, София Ротару, Алла Пугачева и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер автор музыки к фильмам "Убить Билла" и "Джанго освобожденный"

В 46-летнем возрасте композитор впервые женился на Наталье, которая моложе его на 25 лет. Имеют сына Иосифа, который сейчас с собственной семьей живет в Израиле. Вторая жена Шаинского Светлана моложе мужа на 41 год. У них родились сын Вячеслав и дочь Анна. Владимир и Светлана были в браке около 30 лет.

Автор: 24smi.org
  Владимир Шаинский с женой Светланой
Владимир Шаинский с женой Светланой
  Владимир Шаинский с женой Светланой и детьми
Владимир Шаинский с женой Светланой и детьми

Владимир Шаинский был награжден за заслуги перед Отечеством орденом Почета, а также орденом Дружбы.

Последние годы Владимир Шаинский жил с семьей в собственном доме в Сан-Диего, США. Время от времени приезжал выступать в Москву.

Авторы некоторых популярных в России песен украли мелодии из традиционных украинских композиций. Украинское издание опубликовало список российских хитов, которые грешат очевидным плагиатом, однако смогли выдать себя за оригинал.

meduza
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер композитор Владимир Шаинский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

192 года назад в России предприняли попытку государственного переворота

Лев Голицын построил самые большие в мире винные подвалы

Украинский хор побил мировой рекорд

Дочь изобретателей радию продолжила их дело

Нашли тело одного из лучших советских футболистов

Самое читаемое
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
Савченко-шахматист и носки Лещенко - как провела неделю предновогодняя Рада
19
 Просмотров: 32735
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 29465
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 26014
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9517
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
Россия потеряла паромную переправу с Крымом 6 Просмотров: 8694
Больше всего комментируют
20
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
7
Патриарх УГКЦ: Верю в то, что христиане Рождество и Пасху будут праздновать вместе
6
Россия потеряла паромную переправу с Крымом
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
3
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
Голосов: 942
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть