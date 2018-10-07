Умер голос Народного Руха Украины

Петр Осадчук написал более 30 поэтических сборников.

Выше Украине только небо, но и небо над Украиной - также Украине! Говорил Петр Илькович Осадчук, поэт, публицист, политик родом из Прикарпатья.

Родился Петр Илькович в селе Островок Городенковского района Ивано-Франковской области.

После окончания филологического факультета Одесского государственного университета, учительствовал. Впоследствии был редактором газет "Маяк" (Одесса), "Молодежь" (Киев).

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Осенью 1989 году вошел в состав инициативной группы, которая подготовила основополагающие документы Народного Руха Украины за перестройку. Первым с трибуны общего собрания Киевской организации Союза писателей Украины, которые происходили под председательством Ивана Драча, "озвучил" руховскую программу.

Печатался с 1955 года. Написал более 30 поэтических сборников. Среди них - "Мельница", "Третий перевал", "Биография верности", "Земля, согретая любовью", "Трубы на рассвете", "Белая каравелла", "Летающая тарелка". Издал книгу литературно-критических статей и эссе "Поэзия - молодость души".

На отдельные его стихи написали песни композиторы Александр Якивчук, Игорь Якубовский, Галина Ильева. Песни звучат в исполнении Ирины Билык, Игоря Якубовского.

Умер поэт 8 октября 2014. Уже после смерти, семья передала областной библиотеке им. И. Франко 216 экземпляров книг различной тематики с его личной коллекции.

6 октября в Испании скончалась одна из самых известных в мире оперных певиц - Монсеррат Кабалье.