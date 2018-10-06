Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

Сегодня в Испании скончалась одна из самых известных в мире оперных певиц - Монсеррат Кабалье.

Оперная дива скончалась в возрасте 85 лет, пишет 24 канал.

Кабалье умерла в барселонской клинике Сант-Пау. Там она находилась с середины сентября, потому что были проблемы с мочевым пузырем.

После лечения медики считали, что здоровье певицы улучшилось. Ее собирались выписывать. Впрочем самочувствие Кабалье ухудшилось и ее оставили в клинике.

Прощание с певицей состоится в воскресенье. Похороны - в понедельник, 8 октября.

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Монсеррат Кабалье прославилась своей техникой пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх. Всемирно известной она стала в 1965 году. За свою карьеру Кабалье исполнила более 125 оперных партий.

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