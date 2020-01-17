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пятница, 17 января 2020 00:58

Умер британский писатель Кристофер Толкин

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Умер британский писатель Кристофер Толкин
Кристофер Толкин до конца жизни работал над манускриптами отца - известного писателя Джона Толкина.

В возрасте 95 лет скончался британский писатель и литературовед Кристофер Толкин.

Его отец, Джон Рональд Руэл Толкин, является автором всемирно известных книг "Властелин колец", "Хоббит" и "Сильмариллион", сообщает международная образовательная организация "Общество Толкина", которая занимается популяризацией творчества писательской семьи Толкина.

Кристофер Толкин родился в 1924 году в британском городе Лидс. В годы Второй мировой войны служил на фронте в Южной Африке, после чего стал преподавать в Оксфордском университете. После смерти отца в 1973 году Кристофер Толкин занялся редактированием и публикацией его неизданных работ.

Кристофер помогал отцу с его произведениями еще с юности, в частности он читал его манускрипты. Также Кристофер является автором карт Средиземья, добавленных к роману "Властелин колец".

После смерти Джона Толкина он был исполнителем его завещания и работал над составлением записей отца о его вымышленной вселенной, также известный как легендариума.

Наиболее известная работа Кристофера — "Сильмарилион", в которой он с помощью записей отца собрал в одной книге и структурировал историю вселенной Толкина. Книга вышла в 1977 году.

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В период с 1983 года по 1996 год Кристофер выпустил двенадцатитомник "История Средиземья".

Даже в преклонном возрасте он продолжал работать над манускриптами отца, собирая разрозненные заметки и записи в цельные произведения. Так, в 2017 году он опубликовал отдельной книгой историю про "Берена и Лютиэн" — это события примерно за 6,5 тысячи лет до событий "Властелина кольца".

В 2018 году Кристофер выпустил отдельным рассказом еще одну историю из хроник "Сильмарилиону", посвященную одному из эльфийских королевств — "Падение Гондолина". Это две из трех историй "Сильмарилиону", вышедшие отдельными книгами — первым романом были "Дети Хурина", который Кристофер опубликовал в 2007 году.

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