Умер авиаконструктор, создавший сверхзвуковой самолет ТУ-160

Умер авиаконструктор Валентин Близнюк.

Скончался главный конструктор стратегического советского бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк.

Он умер в понедельник, 30 декабря. Конструктору был 91 год, сообщает ТАСС.

Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года.

С 1952 года работал в Конструкторском бюро "Туполев", где руководил работами по строительству сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.

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Советский Ту-160 является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Он признан самым скоростным бомбардировщиком из находящихся на вооружении, на самолете установлено 46 мировых рекордов.