Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец

 
Ексклюзивы
1/5
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Куча туристов и бешеные цены: как отдыхают в курортной Затоке
Просмотров: 477
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Просмотров: 180
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
ДНР существовала в Донецке с 2005 года, и все об этом знали - писатель из Донбасса
Просмотров: 729
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
3 Просмотров: 81
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Град и шквальный ветер. Каким областям не повезет - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 630
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Власть разрушает источники доходов украинцев - политолог
Просмотров: 585
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Коррупция, война, тарифы и безработица: почему Зеленский теряет рейтинг
Просмотров: 459
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Люди начали запасаться растительным маслом, скоро оно будет по 100 грн
Просмотров: 2205
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
2 Просмотров: 558
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
"Сабачку!" против "За Бацьку!": какие мемы породили белорусские протесты
Просмотров: 279
Фото
Все фото
16
10
5
18
4
&quot;Все называли его отцом&quot;: похоронили военного медика Юрия Письменного
"Все называли его отцом": похоронили военного медика Юрия Письменного
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
В Киеве попрощались с политблогером Горьким Луком
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Дети теряли сознание: как прощались с погибшим в водопаде школьником
Видео
Все видео
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"У него была Украина в голосе" - на Донбассе погиб Василий Слипак
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
"Радикально изменил лицо и дух украинской советской литературы" - умер писатель Иван Драч
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Зажигал паркет: самые яркие танцы в исполнении Григория Чапкиса
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Снайперы на Донбассе в мае убили шестерых украинских военных
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Интервью
1/5
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 810
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 333
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 1890
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1539
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 261
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2021
Просмотров: 324
Як це розкажеш
Звідки береться серпень? Як упізнається, що він вже тут? Я встав у неділю рано — і все було вже не так, як учора. Стояла особлива тиша, без ...
пятница, 06 августа 2021 14:53

Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец

  Комментировать
Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец
Ярослав Пукшин внезапно умер в Польше, когда был на заработках. У него осталась жена и трое маленьких детей. Семья просит финансовой помочь, чтобы перевезти тело в Украину. ФОТО: Facebook

4 августа в Польше внезапно умер 30-летний Ярослав Пукшин из села Воля Самборского района Львовской области. Мужчина был за границей на заработках. Причина смерти пока не установлена. Тело должны транспортировать в Украину.

"Это была прекрасная молодая семья. Дружные, трудолюбивые, целеустремленные. Ярослав вместе с женой Галиной воспитывали трех маленьких детей: старшей дочери 8 лет, сыну четыре, а младшей дочери еще и двух нет. Жаль и детей, и Галину, которая теперь без поддержки родных, потому что и сама сирота", - рассказала знакомая семьи Пукшин корреспонденту Gazeta.ua.

Галина Пукшин ищет средства, чтобы транспортировать тело мужа в Украину. Для этого нужно как минимум $2 тыс.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4918 4788 или Сбербанка: 5167 4901 4491 7300 (Покушение Галина Игоревна)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Парализовало нижнюю часть тела" - мать умоляет о помощи на реабилитацию дочери

54-летний Василий Демьянчук из поселка Ланчин Надвирнянского района Ивано-Франковской области умер на заработках в Бельгии.

У мужчины после перенесенного коронавируса оборвался тромб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
августа

На машину выдающегося тренера упала кабина КАМАЗа

Убийцу сожительницы казнили на электрическом стуле

Бойцы разбили вражеский конвой

Египетские пирамиды появились благодаря пиву

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

За полчаса на город упал годовой объём осадков. Вода смыла все

Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина

Самое читаемое
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
Под столами, на столбах и плотах - как отдыхали в СССР в 1960-1980-х
28
 Просмотров: 18912
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ
В Беларуси возводят лагерь для политзаключенных – СМИ Просмотров: 6822
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
Гороскоп на 6 августа: в чьих карманах станет больше денег
 Просмотров: 5274
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
Скандальная экс-депутат погибла в ДТП
 Просмотров: 4960
&quot;Ищите место в РФ&quot; - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться 5 Просмотров: 4365
Некрологи
Умер экс-премьер Евгений Марчук
Умер экс-премьер Евгений Марчук Просмотров: 1260
"Іван вмирає...Похукайте на серце, розпаліть"
"Іван вмирає...Похукайте на серце, розпаліть"
 Просмотров: 585
Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа
Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа
 Просмотров: 3825
Июль стал самым кровавым в 2021-м для Вооруженных сил на Донбассе
Июль стал самым кровавым в 2021-м для Вооруженных сил на Донбассе
8
 Просмотров: 720
16-летний футболист погиб в аварии вместе с братом
16-летний футболист погиб в аварии вместе с братом Просмотров: 504
Больше всего комментируют
5
"Ищите место в РФ" - Зеленский предложил жителям ОРДЛО определиться
3
Нужно заботиться о человеческом капитале - экономист назвал главные задачи для Украины
2
Белорусский язык не станет господствующим в Беларуси
1
Использования атомной бомбы в Хиросиме должно было повлиять на Сталина
1
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
Голосов: 351
Голосование Что больше всего объединяет украинцев?
  • Язык и история
  • Сопротивление агрессии России
  • Нелюбовь к политикам
  • Вера в лучшее будущее
  • Патриотизм
  • Неудовлетворенность действительностью
  • Совместные усилия в преодолении проблем
  • Радость от побед
  • Другое (пишите в комментариях)
Просмотреть