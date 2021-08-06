Трое маленьких детей остались сиротами: в Польше внезапно умер украинец

Ярослав Пукшин внезапно умер в Польше, когда был на заработках. У него осталась жена и трое маленьких детей. Семья просит финансовой помочь, чтобы перевезти тело в Украину. ФОТО: Facebook

4 августа в Польше внезапно умер 30-летний Ярослав Пукшин из села Воля Самборского района Львовской области. Мужчина был за границей на заработках. Причина смерти пока не установлена. Тело должны транспортировать в Украину.

"Это была прекрасная молодая семья. Дружные, трудолюбивые, целеустремленные. Ярослав вместе с женой Галиной воспитывали трех маленьких детей: старшей дочери 8 лет, сыну четыре, а младшей дочери еще и двух нет. Жаль и детей, и Галину, которая теперь без поддержки родных, потому что и сама сирота", - рассказала знакомая семьи Пукшин корреспонденту Gazeta.ua.

Галина Пукшин ищет средства, чтобы транспортировать тело мужа в Украину. Для этого нужно как минимум $2 тыс.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 4149 4991 4918 4788 или Сбербанка: 5167 4901 4491 7300 (Покушение Галина Игоревна)

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