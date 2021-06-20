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"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину

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&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
Семья просит помочь собрать деньги, чтобы привезти тело отца домой и похоронить. Фото предоставлено Инна Гресько

54-летний Василий Демьянчук из поселка Ланчин Надвирнянского района Ивано-Франковской области умер на заработках в Бельгии.

У мужчины после перенесенного коронавируса оборвался тромб.

"Папа всю жизнь работал мирами и имел много планов. Баловал нас в детстве. С мамой прожили 31 год. Каждый день говорил, что любит детей и внуков. Говорили с ним за день до смерти. Говорил, что чувствует себя плохо, болит спина и ноги . При смерти не был. Всегда боялся идти к врачам. На следующий день после разговора встал с постели, упал и умер ", - рассказывает дочь Инна Гресько.

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У Василия Демьянчука осталась мама, жена, две дочери и сын. Имел шесть внуков, двух самих младших увидеть не успел.

Семья просит помочь собрать деньги, чтобы привезти тело отца домой и похоронить.

Реквизиты для помощи: 5168757421323413 Гресько Инна 5168757429167028 Андрушко Иванна.

18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спастический тетрапарез с невозможностью хождения и сиденья, атрофия зрительных нервов. Требует минимум четыре реабилитации в год. На два непрерывные курсы в санатории "Модричи" нужно около 200 тыс. грн.

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