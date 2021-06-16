"Неудачно поставили шунт" - мать на реабилитацию дочери просит помочь собрать 200 тыс. грн

Автор: Фото предоставлено Еленой Дробинко 18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спастический тетрапарез (с невозможностью хождения и сиденья), атрофию зрительных нервов. На 2 непрерывные курсы в санатории "Модричи" нужно около 200 тыс. грн.

18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спастический тетрапарез с невозможностью хождения и сиденья, атрофия зрительных нервов. Требует минимум четыре реабилитации в год. На два непрерывные курсы в санатории "Модричи" нужно около 200 тыс. грн.

"Лера родилась недоношенной. У меня на 32-й неделе отслоилась плацента. Провели кесарево сечение. Доченька имела вес 1,4 килограмма, две недели была на ИВЛ. В три месяца ей в голову неудачно поставили шунт. Но он не справлялся с откачкой жидкости. Через пять лет поставили второй шунт. Мы побывали почти во всех реабилитационных центрах страны, пробовали разные методики. Лера перенесла шесть сложных операций. Она умственно сохранена, учит школьную программу. В 2019-м мы были на реабилитации в китайской клинике. После этого у нас начался большой прогресс. Но сейчас Китай закрыт. Мы не можем терять время. Нужно есть ехать в реабилитационный центр "Модричи". Для Лерочки важное комплексное лечение. Один курс стоит 99 438 гривен. Нам надо пройти сразу два. Без посторонней помощи почти 200 тысяч гривен собрать нереально. Поэтому обращаемся к неравнодушным людям. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Елена Дробинко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 0210 6449 (Дробинко Елена Петровна), ее контакты: 0(93) 39 103 38.

Получатель Дробинко Е.П

счет 26202746237273

IBAN UA +463052990000026202746237273

банк получателя

АО КБ Приватбанк: Киев. Украина

ЕДРПСУ получателя

2506319420

назначение платежа

Дробинко Елена Петровна