Стало плохо за рулем - в Киеве похоронили 27-летнего спортсмена

Николай Богач занимался толканием ядра. Умер в 27 лет. Фото: Легкая атлетика Украины

Мастера спорта по легкой атлетике, толкателя ядра Николая Багача похоронили в Киеве на Северном кладбище. Умер в 27 лет.

В ночь на 20 ноября Николаю Богачу стало плохо, когда находился за рулем автомобиля. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию, передает Трибуна Броваров.

Медики прибыли на место за 30 мин. К их приезду первую помощь пострадавшему пытались оказать прохожие.

Николай был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра, заслуженного мастера спорта Александра Багача. Представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы.

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