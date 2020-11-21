Стало плохо за рулем - в Киеве похоронили 27-летнего спортсмена

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 288
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 3843
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 306
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 684
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 648
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 459
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 486
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Имеют по 2 высших образования: интересные факты о сержантах ВСУ
Просмотров: 414
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 1251
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
4
4
3
17
8
&quot;До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь&quot; - от Covid-19 умер заведующий коронавирусным отделением
"До самого конца помогал больным и боролся за каждую жизнь" - от Covid-19 умер заведующий коронавирусным отделением
Последний раз встретили сиренами: простились с погибшими в ДТП с мажором
Последний раз встретили сиренами: простились с погибшими в ДТП с мажором
&quot;Мама была на баррикадах всю жизнь&quot; - освятили памятник Ниле Крюковой
"Мама была на баррикадах всю жизнь" - освятили памятник Ниле Крюковой
Никто не сдерживал слез: погибшим в катастрофе Ан-26 последний раз помахали крыльями самолетов
Никто не сдерживал слез: погибшим в катастрофе Ан-26 последний раз помахали крыльями самолетов
Катастрофа Ан-26: в Харькове прощаются с погибшими
Катастрофа Ан-26: в Харькове прощаются с погибшими
Видео
Все видео
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Нашли мертвым автора легендарного хита I Like To Move It
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Умерла звезда фильма Marvel "Черная пантера"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Строил храмы и боролся за справедливость: умер митрополит Софроний
Интервью
1/5
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
Просмотров: 891
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 666
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2142
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 477
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Янукович не приедет, но воровство ему будут прощать - Игорь Луценко
Просмотров: 747
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 ноября 2020
Просмотров: 288
Прототип
"Сьогодні у вас є спогади з…" – пише Facebook. Точно, є. Якась річниця презентації в "Купідоні". Ось і фото зрина. Рука мимохіть ...
суббота, 21 ноября 2020 14:10

Стало плохо за рулем - в Киеве похоронили 27-летнего спортсмена

  Комментировать
Стало плохо за рулем - в Киеве похоронили 27-летнего спортсмена
Николай Богач занимался толканием ядра. Умер в 27 лет. Фото: Легкая атлетика Украины

Мастера спорта по легкой атлетике, толкателя ядра Николая Багача похоронили в Киеве на Северном кладбище. Умер в 27 лет.

В ночь на 20 ноября Николаю Богачу стало плохо, когда находился за рулем автомобиля. Очевидцы вызвали "скорую" и полицию, передает Трибуна Броваров.

Медики прибыли на место за 30 мин. К их приезду первую помощь пострадавшему пытались оказать прохожие.

Николай был сыном бронзового медалиста Олимпийских игр по толканию ядра, заслуженного мастера спорта Александра Багача. Представлял Украину на юниорских чемпионатах мира и Европы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителю маршрутки стало плохо за рулем – он въехал в столб

В поселке Роксоланы Овидиопольского района Одесской области погиб 72-летний водитель "Жигулей". Он на скорости врезался в припаркованный на обочине "ГАЗ".

В легковушке была также жена водителя. С травмами головы и закрытым переломом плеча ее доставили в районную больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало плохо за рулем - в Киеве похоронили 27-летнего спортсмена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
ноября

Спасли соседи: 33-летней женщине проломили голову во время свидания

Сталлоне за три дня написал сценарий "Рокки"

Повстанцы провели конференцию порабощенных народов

В первый полет король назначил преступников

Самое читаемое
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
Канадская хоккеистка променяла спорт на эротические фотосессии
12
 Просмотров: 29350
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
Озвучили ориентировочные даты полного локдауну
 Просмотров: 13905
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
Показали варианты большого Государственного герба Украины, которые не победили в конкурсе
19
 Просмотров: 11151
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
Гороскоп на 21-22 ноября: чего нельзя делать в эти дни
 Просмотров: 10009
Доллар может упасть на 20%
Доллар может упасть на 20% Просмотров: 8578
Некрологи
От коронавируса умерла жена експрезидента Армении
От коронавируса умерла жена експрезидента Армении Просмотров: 567
Умерла актриса Любовь Румянцева
Умерла актриса Любовь Румянцева 1 Просмотров: 1071
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
Солировала Лысенко: скончалась народная артистка Украины
 Просмотров: 405
Умер режиссер Роман Виктюк
Умер режиссер Роман Виктюк Просмотров: 873
"Теперь у нас впереди целая вечность" - умерла жена лидера украинской группы
"Теперь у нас впереди целая вечность" - умерла жена лидера украинской группы Просмотров: 7911
Больше всего комментируют
21
Автопробег активистов к "Феофании": что требуют от Зеленского
6
Повстанцы провели конференцию порабощенных народов
3
Дорофеева презентовала первый сольный клип. На русском
3
Исключили из партии депутатов, которые заехали на внедорожнике в подъезд многоэтажки
1
Часть сборов фильма "Номера" направят в поддержку детей крымских политзаключенных
Голосов: 955
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть