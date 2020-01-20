Самолет над кладбищем и венки от президента: похоронили членов экипажа Тегеран - Киев

Сегодня похоронили двух членов экипажа Тегеран - Киев, инструктора Алексея Наумкина и пилота Владимира Гапоненко на столичном Берковецком кладбище. Церемония началась около 12:00. На прощание с погибшими пришли родственники, друзья, коллеги и незнакомые лично с ними люди. Всего около 100 человек. Наумкина и Гапоненко похоронили рядом, метрах в 20 от входа. На этом участке - могилы бойцов АТО, ООС и Героев Украины. Низко над кладбищем пролетел самолет.

Автор: Ирина Шевченко На прощание с Гапоненком и Наумкиным пришло около ста человек

"Это знак уважения от наших коллег из компании МАУ", - говорит 37-летний Ярослав Кураш, пилот. Одет в черное пальто и шляпу со знаком самолета.

"Пришел почтить память Владимира и Алексея. Они мечтали летать, работать, любить семью и заботиться о ней. Владимир прошел долгий путь, прежде чем стать пилотом. Ребята верили в свою цель и шли к ней. Лучших людей унесло небо. В Иран отправили усиленный экипаж, потому что это был первый рейс, который жил в гостинице, чтобы отдохнуть перед следующим рейсом. Руководство решило перестраховаться на случай, если им это не удастся. Хотя они имели достаточное количество часов для восстановления сил".

Автор: Ирина Шевченко Наумкина и Гапоненка похоронили рядом метрах в 20 от входа.

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Гроба погибших накрыты украинским флагом. К ним подходили потоки людей и клали цветы. Сбоку лежали метровые стопки гвоздик и роз, которые не помещались на гробах. От компании МАУ принесли большой венок из живых роз и самшита. От Владимира Зеленского передали венок из желто-синих цветов, который образовывал флаг. Несколько автобусов ждут людей, чтобы отвезти на поминальный обед. Около них стоит седой мужчина с красным лицом и вытирает слезы.

Автор: Ирина Шевченко От компании МАУ принесли большой венок из живых роз и самшита. От Владимира Зеленского передали венок с желто-синих цветов, образовывал флаг.

"Жена Владимира Катя - моя кума. Знаком с ней с детства. Хорошо знал и его. Был очень хорошим человеком, - говорит 46-летний Юрий Грицишин. - С детства болел небом. Сначала был стюардом. Затем перевелся на работу бортпроводником. Даже успел поработать пилотом в Африке. Они с Катей долго не имели детей, но очень хотели. Когда родилась первая дочь, ее назвали Верой. Сбылась их мечта. Они верили в это. Всегда его самой большой любовью были небо и семья".

На могилах установили деревянные кресты и поставили портреты погибших. Мать Наумкина не могла сдержать слез. Поднимала к небу руки и кричала: "За что?" Родственники держали ее под руки и успокаивали. После похорон всех присутствующих пригласили на поминальный обед в ресторан "Флоренция".

8 января в небе над Тегераном взорвался и упал самолет "Международных авиалиний Украины", который направлялся в Киев. На борту были 176 человек - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них - 11 украинцев, также граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. 28 погибших - дети. Впоследствии Иран признал, что самолет был ошибочно сбит их ракетой.