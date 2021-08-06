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пятница, 06 августа 2021 16:45

Расстрел тиктокера и смерть невесты - кто умер на этой неделе
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31 июля в американском штате Техас остановилось сердце блогера 19-летнего Энтони Барахаса. За три дня до этого был с подругой в кинотеатре. Во время сеанса грабитель 20-летний Джозеф Хименес открыл огонь по зрителям. Барахаса увезли в больницу с ранением головы. Его подруга погибла на месте.

Энтони Барахас имел почти 930 тыс. подписчиков в тикток. Выкладывал видео с перепевками композиций известных исполнителей.

Кого еще не стало на этой неделе, читайте в материале.

5 августа умер первый глава Службы безопасности и четвертый премьер-министр Украины Евгений Марчук. У него диагностировали коронавирус. Болезнь дала осложнения и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность. Евгению Марчуку было 80 лет.

Автор: Facebook
  Евгений Марчук 6 ноября 1991 был назначен председателем СБУ. В марте 1995-го стал премьер-министром. С 2003 по 2004 год был министром обороны
Евгений Марчук 6 ноября 1991 был назначен председателем СБУ. В марте 1995-го стал премьер-министром. С 2003 по 2004 год был министром обороны

Родился в селе Долиновка Гайворонского района Одесской области. В Кировоградском педагогическом институте получил диплом учителя украинского языка и литературы.

Работал в Комитете государственной безопасности УССР. 6 ноября 1991 был назначен председателем СБУ. В марте 1995-го стал премьер-министром. С 2003 по 2004 год был министром обороны.

С 2018 года был уполномочен представлять Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию российско-украинской войны.

Был в браке с журналисткой Ларисой Ившиной. Остались сыновья Тарас и Вадим.

В 60 лет скончался американский актер Джей Пикетт. Во время подготовки к съемкам сцены для фильма "Долина сокровищ" упал и потерял сознание. Медики говорят, у него случился сердечный приступ.

Автор: Gettyimages
  Американский актер Джей Пикетт умер во время подготовки к съемкам сцены для фильма "Долина сокровищ"
Американский актер Джей Пикетт умер во время подготовки к съемкам сцены для фильма "Долина сокровищ"

Джей Пикетт начал свою карьеру с театральной сцены. В кинематографе работал с 1989 года. Всего снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Самые известные: "Порт Чарльз", "Декстер", "Менталист", Отчаянные домохозяйки".

В свободное время занимался спортом. Катался на лыжах, играл в футбол и баскетбол. С женой воспитал сына и двух дочерей.

В египетском селе Медум 21-летней Исры Шаабан ни стало сразу после свадьбы. Когда заходила в дом мужа, почувствовала резкую боль в груди. Ее госпитализировали. Скончалась в больнице. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Автор: Newsflash
  В египетском селе Медум 21-лесры Шаабан ни стало сразу после свадьбы. Причиной смерти стал сердечный приступ
В египетском селе Медум 21-лесры Шаабан ни стало сразу после свадьбы. Причиной смерти стал сердечный приступ

Исра Шаабан была единственным ребенком у родителей. Училась в медицинском институте. До свадьбы встречалась со своим мужем три года.

В Печенежине Коломыйского района Ивано-Франковской остановилось сердце 109-летней Палагеи Козьменко. Была самой старшей жительницей области.

Автор: Печенижинская ОТГ
  Палагея Козьменко была акушеркой. Воспитала сына. Умерла в 109 лет
Палагея Козьменко была акушеркой. Воспитала сына. Умерла в 109 лет

Работать начала в 15 лет. Тогда на комбинате обивала мебель. Затем выучилась на акушерку. Более 40 лет работала по специальности.

Шила одежду для бойцов Украинской повстанческой армии. За это ее арестовали. Выпустили после того, как жена энкаведиста, в которой Козьменко принимала роды, за нее попросила.

В свободное время вышивала и ткали ковры. С мужем воспитала сына. Осталось двое внуков и правнуков.

3 августа в лесном массиве в Киеве нашли повешенным белоруса 26-летнего Виталия Шишова. Накануне вышел на пробежку. Домой не вернулся. В полиции рассматривают две версии: самоубийство или умышленное убийство с имитированием самоубийства.

Автор: Instagram
  Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в лесном массиве в Киев 3 августа
Белоруса Виталия Шишова нашли повешенным в лесном массиве в Киев 3 августа

Виталий Шишов работал в ІТ-сфере. Выступал против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. В Украине с девушкой переехал в прошлом году. В Киеве с единомышленниками организовал общественную организацию, которая помогала белорусским беженцам с документами, работой и жильем.

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В Мелитополе Запорожской области 35-летний мужчина во время конфликта раздавил автомобилем 26-летнюю жену и уехал. Трагедия произошла 3 августа около 3:00 возле многоэтажки по ул. Интеркультурной. Свидетелем жуткого события стал прохожий. Вызвал полицию и медиков. Но спасти пострадавшую не смогли. Чтобы разыскать подозреваемого, развернули план "Перехват". Утром мужчину в авто остановили в Орехове. Его обследование в медицинском учреждении подтвердило состояние алкогольного опьянения.

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