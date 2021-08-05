Оставила двух сирот. Младшей дочери - 4 месяца: рассказали о женщине, которую раздавил муж

Фото: со страницы Facebook погибшей

В Мелитополе Запорожской области пьяный 35-летний мужчина во время ссоры раздавил микроавтобусом 26-летнюю жену. Без матери осталось двое детей.

Женщина не давала нетрезвому мужчине сесть за руль, по словам соседей.

"Было слышно крики, ругань. Вроде Оля не хотела дать пьяному мужу сесть за руль и ехать. Она стояла рядом с микроавтобусом, когда он уехал, и попала под колеса", - рассказывает соседка, передает OBOZREVATEL.

Личная жизнь у Ольги не складывалось. Она успела трижды побывать в браке. У нее осталось двое детей, младшей девочке Николь - 4 месяца.

"Красивая девушка, веселая, обаятельная, всегда имела успех у противоположного пола. С Вадимом у нее уже третий брак. Впервые она вышла замуж рано, но с мужем они быстро разошлись, потом второй раз, в следующем браке у нее родилась старшая дочь. Но отношения опять не сложились. И вот недавно она вышла замуж за этого Вадима. В конце марта родилась Николь. Вроде она была счастлива", - рассказывает знакомая Ольги.

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Вадим был старше Оли на 9 лет. По словам друзей женщины, она поспешно вышла за него замуж - они познакомились летом прошлого года, а поженились уже в декабре. Уже тогда женщина была беременной. Подруги погибшей женщины рассказывают, что мужчина выпивал, из-за чего в семье возникали ссоры. Но Ольга хотела быть счастливой и надеялась, что все наладится.

"Он какой-то странный, непонятно откуда-то взялся, даже не знаю, есть ли у него страница в социальных сетях. Такое впечатление, что он все время от кого прячется", - считает еще одна знакомая.

До декрета Ольга работала менеджером по кредитам, а затем в Укртелекоме. Сейчас друзья погибшей собирают деньги, чтобы помочь ее матери. Под опекой женщины остались две внучки.

Следствие по делу продолжается.

В Мелитополе Запорожской области 35-летний мужчина во время конфликта раздавил автомобилем 26-летнюю жену и уехал. Трагедия произошла 3 августа около 3:00 возле многоэтажки по ул. Интеркультурной. Свидетелем жуткой события стал прохожий. Вызвал полицию и медиков. Но спасти пострадавшую не смогли. Чтобы разыскать подозреваемого, развернули план "Перехват". Утром мужчину в авто остановили в Ореховые. Его обследование в медицинском учреждении подтвердило состояние алкогольного опьянения.