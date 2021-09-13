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вторник, 14 сентября 2021 09:00

Прах Данте Алигьери похитили монахи

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Прах Данте Алигьери похитили монахи
В родной Флоренции поэту поставили памятник. Фото: pixabay

В ночь на 14 сентября 1321 года умер флорентийский поэт, основоположник итальянского литературного языка 56-летний Данте Алигьери.

Его не стало по дороге с итальянской Венеции в Равенну. Когда прах Данте транспортировали из Равенны в родную Флоренцию, то урну похитили монахи из соседнего монастыря. Так они не хотели расставаться с поэтом.

Данте же похоронили с большими почестями в местной церкви Сан-Пьер Маджоре.

Семья поэта была известной во Флоренции и поддерживала ґвельфов, политический альянс, выступавший на стороне папства и был в сложном противостоянии с гибеллинами, которые поддерживали императора Священной Римской империи. Вследствие внутренних противоречий в конце XIII века гвельфы в свою очередь разделились на черных гвельфов и белых гвельфов и уже враждовали между собой.

Когда Данте исполнилось тринадцать лет, его обручили с Джеммой ди Донатти и через 14 лет они поженились, но истинной любовью и музой поэта стала соседка Беатриче Портинари. Они имели возможность видеться и разговаривать только дважды в жизни. Беатриче он посвятил большинство сонетов и канцон из сборника "La Vita Nuova" (Новая жизнь) и она является одним из главных персонажей "Божественной комедии".

Поэта выбрали на должность приора и втянули в политический конфликт между партиями белых и черных гвельфов. Вместе с последними его выгнали из Флоренции. Стал скитаться и более в родной город не вернулся.

"Каждый должен брать на свои плечи труд, соответствующий его силам, поскольку если бремя его окажется случайно чрезмерним, то он может невольно упасть в грязь", - говорил поэт.

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В 2008 году власть Флоренции, спустя почти 690 лет после смерти Данте Алигьери отменила решение об изгнании поэта из города.

В годы изгнания Данте Алигьери создал постепенно и при тех же условиях работы три кантики "Божественной комедии". Время написания каждой из них может быть определено лишь приблизительно. "Рай" он дописывал в Равенне, и нет ничего невероятного в рассказе Боккаччо, что после смерти Данте Алигьери его сыновья долгое время не могли доискаться тринадцати последних песен, пока, по легенде, Данте не приснился своему сыну Якопо и не подсказал, где они лежат.

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Дата
14
сентября

Прах Данте Алигьери похитили монахи

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