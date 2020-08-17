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"Победа: Донбасс и Крым" - самое первое в списке желаний Тараса" - родители Героя Украины провели сороковины

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Мать Тараса Матвиива - погибшего Героя Украины - Валентина Матвиив поделилась воспоминаниями о сыне в Facebook. Тарас был общественным активистом, майдановцем, журналистом. После начала войны защищал Украину в зоне ООС. 15 августа провели сороковины по 31-летнему Тарасу.

"Мы пытались хоть как-то напомнить, что кроме изнурительной работы на благо всех, ты должен помнить и о себе. Ты живой человек, которому необходим полноценный сон, отдых. Когда Тарас был дома, свет в его комнате горел до утра. Он работал . Проекты, общественные инициативы, собственные размышления, публицистика. Он редко делился, над чем он сейчас работает. Кроме разве тех немногих, когда он просил меня отредактировать какой-то текст. И тогда я лишь могла удивляться, как в одной голове можно вместить столько разных мнений, идей, направлений деятельности", - вспоминала Валентина Матвиив.

Тарас Матвиив родился в 1989 году на Волыни. С детства жил в Жидачеве Львовской области. В 2011-м окончил факультет журналистики ЛНУ имени Ивана Франко. Работал корреспондентом ТРК "Эра" и телеканала Tvi, журналистом в киевских и львовских СМИ. Вел блог в издании "Львовская мануфактура новостей".

"Решение именно на свое 25-летие, 18 февраля, ехать на расстрелянный Майдан вместе с такими же отчаянными не удивило. Помню, отец молча принес билет на поезд. Мы, глотая слезы, еще "празднично" поужинали. Попросил меня дать ему материнское благословение," - рассказала мама Матвиива.

Автор: Facebook
  13 июля президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему Тарасу Матвееву.
13 июля президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины погибшему Тарасу Матвееву.

Герой Украины участвовал в Революции достоинства. В 2015 году Тарас стал бойцом отдельной добровольческой четы "Карпатская Сечь", воевал в Песках. В течение последнего года проходил службу по контракту в 24-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины.

"Он хотел жить. Имел список желаний, который мы нашли среди файлов в его ноутбуке. В его мечтах - сплошная жизнь. С любовью, любящей семьей, океаническими путешествиями, покорением всех гор-двухтысячниц, прыжками с парашюта, изданием своих стихов, эссе, воспоминаний, теннисным кортом и многое другое. "Победа: Донбасс и Крым" - самое первое в списке желаний Тараса. Для него это было делом чести и всей жизни", - добавила Валентина Матвиив.

10 июля Тарас погиб во время вражеского минометного обстрела позиций ООС на Луганщине. Сотни неравнодушных попрощались с Героем Украины в Киеве и Львове. Похоронили защитника в Жидачеве на Львовщине.

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13 июля президент Владимир Зеленский присвоил погибшему младшему лейтенанту Тарасу Матвииву звание Герой Украины с орденом "Золотой Звезды".

В Жидачеве на Львовщине похоронили Героя Украины Тараса Матвиива. Как пишет АрмияInform, на церемонию прощания с защитником, который отдал жизнь за Украину, пришли боевые побратимы, командование 24-й отдельной механизированной бригады, школьные друзья и многочисленная община города.

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