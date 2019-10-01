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вторник, 01 октября 2019 13:14

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

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Автор: TASS/ABACA USA/Hahn Lionel
  Шарль Азнавур один из самых известных в мире шансонье
Шарль Азнавур один из самых известных в мире шансонье

Шахнур Вахинак Азнавурян, известный в мире как шансонье Шарль Азнавур, умер в прошлом году в возрасте 94 лет. Кроме исполнения песен, он также писал музыку и стихи.

Артист родился в 1924 году в Париже в семье этнических армян, эмигрировавших из Грузии, чтобы избежать организованных в 1915-1916 годах Османской империей массовых убийств и депортаций.

С детства выступал на сцене и уже в 14 лет дебютировал в кино.

Gazeta.ua предлагает вашему вниманию 10 интересных фактов о шансонье:

1. В мир большого шоу-бизнеса его ввела Эдит Пиаф. После войны, а именно в 1946-м, певица пригласила его в свою американское турне.

2. Свою первую песню певец записал в 1950 году.

Автор: фото из открытых источников
  Эдит Пиаф была одной из главных женщин в жизни Шарля Азнавура
Эдит Пиаф была одной из главных женщин в жизни Шарля Азнавура

3. Его песни исполняли Эдит Пиаф, Фрэнк Синатра, Боб Дилан, Лайза Минелли, Хулио Иглесиас.

4. В 1998 году Шарль Азнавур выиграл онлайн-голосования в номинации "Исполнитель века", который проводил журнал Time. В этом рейтинге он обошел Элвиса Пресли и Боба Дилана.

5. С 2009 года он был постоянным представителем Армении в ООН.

6. Он 50 лет не выполнял свою песню "Изабель". Но как-то раз один зритель из Узбекистана заказал ему эту песню, и певцу пришлось изучить ее заново.

"Я всегда отталкиваюсь от того, что любит публика. Но мне нравится двигаться вперед. Если бы я пел только то, что просят зрители, не было бы никакого прогресса", - сказал певец в одном из интервью.

7. В записи клипа на песню "Для тебя, Армения" приняли участие 90 французских артистов. Песня появилась в 1989-м, после землетрясения в Армении. Чтобы помочь своему народу, артист создал благотворительный фонд "Азнавур для Армении" и провел много акций по сбору средств. Жители этой страны очень благодарны звезде: его именем в Ереване названа площадь, а в городе Гюмри является памятник.

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8. Шарль Азнавур знал 300 слов на русском языке, но и понятия не имел, как их связать в предложение. Хотя его отец неплохо говорил по-русски, держал русский ресторан и даже подписывался НЕ армянском, а на русском языке.

9. Среди достижений Шарля Азнавура - 500 наград за "Золотой диск", более 1400 песен, около 250 дуэтов с мировыми звездами сцены (Элтон Джон, Фрэнк Синатра, Стинг, Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Патрисия Каас и другие).

10. Он снялся в более чем 60 фильмах. Самые известные картины: - "Завещание Орфея" Жана Кокто (1960), "Стреляйте в пианиста" Франсуа Трюффо (1960), "Жестяной барабан" Фолькера Шлендорфа (1979), "Переход через Рейн" (1960), "Такси в Тобрук", "Гораций 62", "Дьявол и десять заповедей", "Париж в августе" (1966), "Время волков" (1970), "Арарат" (2002), "Отец Горио" (2004) и другие.

На Тернопольщине в ДТП погиб известный украинский бард, кобзарь и бандурист 60-летний Василий Жданкин. Авария произошла в Кременце около 20 часов вечера.

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Дата
01
октября

Памяти всемирно известного шансонье Шарля Азнавура - интересные факты из жизни певца

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