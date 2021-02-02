Организовал "Червоную руту", целовался с Плисецкой - чем запомнился Сергей Проскурня

1 февраля умер режиссер Сергей Проскурня. ФОТО: Сергей Черкасов

1 февраля в возрасте 63 лет скончался украинский режиссер Сергей Проскурня. Он был соавтором ряда значительных художественных проектов, организовывал и продюсировал концерты, спектакли, фестивали, в том числе и первую "Червону руту". Воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко".

Gazeta.ua собрала высказывания Сергея Проскурни по материалам нашего издания.

Российские артисты боятся потерять украинский рынок. Для них Украина всегда была только местом заработка. Наша публика для россиян - самая благоприятная, потому что мы годами четко не разделяли их и нас. Смотрели одинаковые фильмы, слушали одну и ту же музыку. Потерять такую ​​публику еще и во время кризиса - серьезный удар по карману.

Отдельные песни становятся историей.

Одна из важнейших качеств актера - не терять детскость. Дети маленького роста, поэтому очень близко к земле. Им нестрашно падать. Они смелые, отчаянные, способные на игру. Театр без игры - это не искусство.

Я не матерюсь. Если вылетит какое-то слово, то, возможно, этого не замечаю. Это как способ разрядки, если нет других слов.

У меня не бывает плохого настроения. Одна из важнейших черт режиссера - уметь скрыть свое реальное состояние. Никого не должны волновать твои проблемы. Если требуешь от людей, чтобы оставили за дверью театра свои проблемы, должен уметь делать это сам.

На Майдане много снимал. Двое из ребят на следующий день после съемок были убиты. За эти съемки меня должны были уволить из театра. Спас Янукович, убежал.

Я близок к тому, чтобы признать, что Украина - это матриархальная система.

Я не выбираю друзей. Они меня выбирают.

Дружбу могут испортить деньги. Много раз проверял это на себе. У друзей не занимаю. Потому что когда вовремя не отдаешь, можно забыть о друге.

Студентом целовался с Майей Плисецкой и Аллой Пугачевой - за кулисами.

Брался за проекты, на которые не было финансов. Приходилось унижаться, просить деньги, потом возвращать с огромным опозданием. Портить отношения с друзьями. Но я делал это.

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Если бы имел миллион долларов - вернул бы долги, которые тянутся с 1995 года. Побольше бы путешествовал с семьей. Она всегда страдала от моих проектов.

Снилась готическая архитектура. Где - не знаю. А мне спать хочется страшно. И я ищу комнату или какое-то место, чтобы лечь. Думаю, если не усну, то упаду. Тут подъезжает какая-то машина, и ребята из нее что-то вытягивают. Говорю: "Давайте помогу". И думаю, что это кровать. Тяну-тяну, вижу - то гроб. И просыпаюсь. Звоню Ярославе, победительнице "Битвы экстрасенсов". Она трактует: "Все будет наоборот". Я для себя понял, что работы будет еще больше. И действительно - сейчас сплю 4 часа в сутки. Но я не умру точно.

Сергей Проскурня был художественным руководителем Одесского театра оперы и балета. После этого с 2009-го возглавлял театр в Черкассах. В 2013-2014 годах воплотил масштабный кинопроект "Наш Шевченко", часть сюжетов снимал на Евромайдане. Разработал концепцию выставки "Шевченкомания". Лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" 2001 года и им. Сергея Данченко 2017-го.