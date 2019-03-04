Назвали причину смерти солиста The Prodigy

Кит Флинт покончил с собой. Фото: Ukranews.com

В аккаунте Инстаграм музыкального коллектива The Prodigy было опубликовано фото музыканта, который был найден мертвым в своем доме в Эссексе в Великобритании сегодня утром. В подписи к фото сообщается, что Кит Флинт покончил с собой.

"Это правда. Не могу поверить, что говорю это, но наш брат кот покончил с собой в эти выходные. Я в шоке, я к черту злой, растерянный и просто разбитый... rip", - сообщает в подписи к кадру основатель группы Лиэм Хоулетт.

В западных СМИ ранее появлялись слухи о болезни солиста The Prodigy. Журналисты публиковали фото Флинта, сделанные в 2018 и 2019 году, намекая на онкологию.

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Кит Флинт - английский певец, наиболее известный как вокалист группы The Prodigy. Флинт выполнял основную партию в самых успешных синглах The Prodigy — "Firestarter" и "Breathe", которые были выпущены в 1996 году. Был также известен как владелец и менеджер команды по мотоциклетному спорту — Traction Control, мотоциклами которой является Yamaha YZF-R6.