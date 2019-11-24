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воскресенье, 24 ноября 2019 19:24

На рабочем месте умер чиновник

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На рабочем месте умер чиновник
На Херсонщине умер чиновник. Фото: "Гордон"

В Херсонской обл. умер заместитель председателя Горностаевского района Александр Шум.

46-летний Шум умер на рабочем месте, сообщает "Сегодня".

"Несмотря на то, что скорая помощь приехала оперативно, спасти мужчину не удалось. Его сердце остановилось за считанные минуты. Коллеги умершего говорят, что он никогда не жаловался на проблемы со здоровьем и не обращался к врачам. Как выяснилось уже после его смерти, у мужчины были серьезные проблемы с сердцем", - говорится в сообщении.

Похороны чиновника состоялись 23 ноября.

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Шум проработал в Горностаевской РГА дольше 20 лет.

Умер известный российский правозащитник Сергей Шаров-Делоне, который после начала российской агрессии поддерживал Украину. Шарову-Делоне было 63 года. О его смерти сообщила в Facebook правозащитница Ольга Романова.

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24
ноября

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