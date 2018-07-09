"Любовь - это и есть жизнь": год назад не стало автора "Анжелики"

14 июля 2017-го года умерла автор мирового бесцелера "Анжелика" Анн Голон. Ей было 95 лет. Настоящее имя писательницы - Симона Шанже.

Анн Голон - французская писательница и журналистка. Вместе со своим мужем Всеволодом Голубиновим написали серию книг "Анжелика". Впоследствии произведения экранизировали.

Образ Анжелики писательницы привиделся в парке Версаля во время прогулки. Представила маленькую девочку на фоне пейзажей. В воздухе послышалось "Маркиза ангелов". Через неделю Анн придумала ей имя - Анжелика. Позже она с мужем отправились в библиотеку Версальского замка, где вместе искали документы, чтобы правдиво отразить события XVII в. в романе "Анжелика".

В начале планировалось выдать 2-3 книги "Анжелики", но впоследствии произведение набрал обороты. Анн, работая над написанием книг, сравнивала себя с крестьянином, который сеял поле, зернышко за зернышком.

"Главный источник новых идей - сама жизнь, - рассказывала Анн Голон. - Иногда повороты сюжета подсказывают обычные нюансы - кулинарный рецепт, закат. Муж называл меня" муравьед "или" пчелкой "за привычку говорить вслух впечатление, превращая их в" строительный материал "для" Анжелики ". Это могли быть детали одежды или внешний вид прохожих".

Цитаты Анн Голон:

"Любовь - немая, словами не выразить. Чем глубже чувства, тем труднее говорить. "

"Жизнь редко дает нам столько зла, столько могло бы быть..."

"В проигравших нет союзников."

"Не нужно говорить никогда больше. Жизнь так меняется, колесо крутится ".

"Любовь - это и есть жизнь."

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Анн Голон родилась 17 декабря 1921 года в Тулоне в семье капитана французского флота. В 18 лет она написала свою первую книгу "Страна моими глазами". Эта книга была опубликована в 1944 году.