"Любовь - это и есть жизнь": год назад не стало автора "Анжелики"

 
Ексклюзивы
1/5
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 414
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 711
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3321
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 684
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 7983
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1467
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 612
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1107
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Просмотров: 3051
Фото
Все фото
14
7
6
5
9
&quot;Это мой гетман&quot; - как в Киеве прощались с Левком Лукьяненко
"Это мой гетман" - как в Киеве прощались с Левком Лукьяненко
&quot;Сделал бы для него все&quot; - украинцы прощаются с Левком Лукьяненко
"Сделал бы для него все" - украинцы прощаются с Левком Лукьяненко
На глазах художника Ильи Глазунова произошла крупнейшая семейная трагедия
На глазах художника Ильи Глазунова произошла крупнейшая семейная трагедия
&quot;Белый лис&quot; - Эдуарда Шеварднадзе прозвали за политический талант
"Белый лис" - Эдуарда Шеварднадзе прозвали за политический талант
Склонили головы и стали на колени: в последний путь провели военного Геннадия Немцова
Склонили головы и стали на колени: в последний путь провели военного Геннадия Немцова
Видео
Все видео
Вот такое "хлебное перемирие" - умер морпех после 5 дней борьбы за жизнь
Вот такое "хлебное перемирие" - умер морпех после 5 дней борьбы за жизнь
Помним: имена всех воинов, погибших в июне на Донбассе
Помним: имена всех воинов, погибших в июне на Донбассе
"Миф" спас наши жизни"- неизвестные подробности боя, в котором погиб Василий Слипак
"Миф" спас наши жизни"- неизвестные подробности боя, в котором погиб Василий Слипак
На Донбассе в бою погиб 48-летний Сергей Остапчук
На Донбассе в бою погиб 48-летний Сергей Остапчук
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
"Фантастический автомеханик" - в аварии разбился воин-доброволец
Интервью
1/5
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 2961
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24409
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1341
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
9 Просмотров: 39647
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 июля 2018
1 Просмотров: 279
Чи можуть сімейні цінності бути ліберальні?
суббота, 14 июля 2018 05:05

"Любовь - это и есть жизнь": год назад не стало автора "Анжелики"

  Комментировать
&quot;Любовь - это и есть жизнь&quot;: год назад не стало автора &quot;Анжелики&quot;

14 июля 2017-го года умерла автор мирового бесцелера "Анжелика" Анн Голон. Ей было 95 лет. Настоящее имя писательницы - Симона Шанже.

Анн Голон - французская писательница и журналистка. Вместе со своим мужем Всеволодом Голубиновим написали серию книг "Анжелика". Впоследствии произведения экранизировали.

Образ Анжелики писательницы привиделся в парке Версаля во время прогулки. Представила маленькую девочку на фоне пейзажей. В воздухе послышалось "Маркиза ангелов". Через неделю Анн придумала ей имя - Анжелика. Позже она с мужем отправились в библиотеку Версальского замка, где вместе искали документы, чтобы правдиво отразить события XVII в. в романе "Анжелика".

В начале планировалось выдать 2-3 книги "Анжелики", но впоследствии произведение набрал обороты. Анн, работая над написанием книг, сравнивала себя с крестьянином, который сеял поле, зернышко за зернышком.

"Главный источник новых идей - сама жизнь, - рассказывала Анн Голон. - Иногда повороты сюжета подсказывают обычные нюансы - кулинарный рецепт, закат. Муж называл меня" муравьед "или" пчелкой "за привычку говорить вслух впечатление, превращая их в" строительный материал "для" Анжелики ". Это могли быть детали одежды или внешний вид прохожих".

Цитаты Анн Голон:

"Любовь - немая, словами не выразить. Чем глубже чувства, тем труднее говорить. "

"Жизнь редко дает нам столько зла, столько могло бы быть..."

"В проигравших нет союзников."

"Не нужно говорить никогда больше. Жизнь так меняется, колесо крутится ".

"Любовь - это и есть жизнь."

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Известные люди, которые ушли из жизни 2017року"

Анн Голон родилась 17 декабря 1921 года в Тулоне в семье капитана французского флота. В 18 лет она написала свою первую книгу "Страна моими глазами". Эта книга была опубликована в 1944 году.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Любовь - это и есть жизнь": год назад не стало автора "Анжелики"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

"Боевое крещение для российских наемников" - боевик рассекретил штурм Дебальцево

Возле Луганска сбили самолет Ан-26

Крепость разобрали на сувениры

Самое читаемое
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
26
 1 Просмотров: 401701
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
46
 Просмотров: 99708
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
9
 2 Просмотров: 50491
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
30
 Просмотров: 36100
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
5
 19 Просмотров: 33239
Некрологи
Умерла мать министра культуры Нищука
Умерла мать министра культуры Нищука 1 Просмотров: 6084
В Крыму умер внук Брежнева
В Крыму умер внук Брежнева Просмотров: 1377
"Это мой гетман" - как в Киеве прощались с Левком Лукьяненко
"Это мой гетман" - как в Киеве прощались с Левком Лукьяненко
14
 Просмотров: 2790
Умер американский секс-символ 1950-х
Умер американский секс-символ 1950-х Просмотров: 441
В Киеве прощались с Левком Лукьяненко
В Киеве прощались с Левком Лукьяненко Просмотров: 927
Больше всего комментируют
19
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
11
Шевченко дал победный совет российским футболистам
10
Украинцы никогда не простят и будут мстить - Наев о войне в Донбассе
8
Нардеп Пинзеник сообщил подробности "аварии" под Радой
4
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
Голосов: 1016
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua