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пятница, 27 августа 2021 18:03

Легендарный барабанщик, самый высокий человек в мире и украинский политик - кто умер на этой неделе
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20 августа во США, в штате Миннесота умер самый высокий человек в мире. Американцу украинского происхождения Игорь Вовковинскому было 39 лет.

Мужчина скончался в больнице от болезни сердца.

Вовковинский имел рост 2 метра 34,5 сантиметра, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.

Игорь родился 18 сентября 1982 в городе Бар Винницкой области. С матерью и старшим братом Олегом переехал в США. Там им удалось собрать средства на операцию и лечение, которого тогда нуждался Игорь.

В 2010 году он был признан самым высоким жителем США.

Автор: Instagram Игоря Вовковинского
  20 августа во США умер Игорь Вовковинский. Он был самым высоким человеком в мире
20 августа во США умер Игорь Вовковинский. Он был самым высоким человеком в мире

Кто еще умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua

24 августа умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Политика не стало на 69-м году жизни.

Владимир Бондаренко был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства. Основал этнокомплекс "Украинское село".

Автор: facebook.com/t.melihova
  Умер екснардеп и бывший председатель КГГА Владимир Бондаренко
Умер екснардеп и бывший председатель КГГА Владимир Бондаренко

Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер 24 августа. Ему было 80 лет.

Уоттс умер в лондонской больнице в окружении своей семьи.

В 2004 году Уоттс лечился от рака горла.

Автор: Wikipedia
  Умер барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
Умер барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс
26 августа в Виннице попрощались с бизнесменом и меценатом 64-летним Юрием Коробкиным. Мужчина скончался в День Независимости, 24 августа. Долгое время болел раком. Врачи уже были бессильны бороться с его болезнью.

На местных выборах в 2020 году Коробкин баллотировался в Винницкий городской совет. Депутатом не стал. Зато получил должность советника городского головы по вопросам развития экономики общины и предпринимательства.

Автор: facebook
  Юрий Коробкин боролся с раком
Юрий Коробкин боролся с раком

26 августа в Запорожье помер12-летний Тимофей Дегальцев. Ему стало плохо в детском лагере на Херсонщине во время физических нагрузок. В парня начались судороги. В Геническе больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Он находился в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга. Подозревали молниеносную форму менингита.

Автор: facebook.com/Злата Некрасова
  В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцева из Запорожья. Парня не спасли
В детском лагере на Херсонщине внезапно стало плохо 12-летнему Тимофею Дегальцева из Запорожья. Парня не спасли

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Умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет.

Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.

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27
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