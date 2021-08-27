Легендарный барабанщик, самый высокий человек в мире и украинский политик - кто умер на этой неделе

20 августа во США, в штате Миннесота умер самый высокий человек в мире. Американцу украинского происхождения Игорь Вовковинскому было 39 лет.
Мужчина скончался в больнице от болезни сердца.
Вовковинский имел рост 2 метра 34,5 сантиметра, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса.
Игорь родился 18 сентября 1982 в городе Бар Винницкой области. С матерью и старшим братом Олегом переехал в США. Там им удалось собрать средства на операцию и лечение, которого тогда нуждался Игорь.
В 2010 году он был признан самым высоким жителем США.
Кто еще умер на этой неделе, читайте в материале Gazeta.ua
24 августа умер народный депутат II-IV и VI-VII созывов, экс-глава Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко. Политика не стало на 69-м году жизни.
Владимир Бондаренко был активным участником Оранжевой революции и Революции достоинства. Основал этнокомплекс "Украинское село".
Барабанщик британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер 24 августа. Ему было 80 лет.
Уоттс умер в лондонской больнице в окружении своей семьи.
В 2004 году Уоттс лечился от рака горла.
На местных выборах в 2020 году Коробкин баллотировался в Винницкий городской совет. Депутатом не стал. Зато получил должность советника городского головы по вопросам развития экономики общины и предпринимательства.
26 августа в Запорожье помер12-летний Тимофей Дегальцев. Ему стало плохо в детском лагере на Херсонщине во время физических нагрузок. В парня начались судороги. В Геническе больницу ребенка госпитализировали уже в коме. Позже Тимофея доставили в больницу Запорожья. Он находился в коме под аппаратом искусственной вентиляции легких. Врачи сообщили, что обнаружили у него двусторонний отек мозга. Подозревали молниеносную форму менингита.
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Умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет.
Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.
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