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суббота, 02 января 2021 14:30

Коронавирус убил еще одного российского актера

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Коронавирус убил еще одного российского актера
Актер Владимир Корнеев умер от коронавируса. Фото: pixabay

Не стало советского и российского актера театра и кино 80-летнего Владимира Корнеева.

Причиной смерти стал коронавирус, об этом сообщила дочь артиста Ирина Корнеева, передает "Интерфакс".

"Умер, да. Перед смертью он лежал в" красной зоне "с коронавирусом", - рассказала она.

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Информации о прощании с актером пока нет.

Владимир Корнеев родился в 1941 году в Севастополе в семье военного моряка. Учился в московском Государственном институте театрального искусства. Со временем стал ведущим актером Московского драматического театра им. К.С. Станиславского. В 1961-м сыграл роль Ихтиандра в культовом советском фантастическом фильме "Человек-амфибия". Эта работа сделала его популярным.

Артист сыграл роли в более 40 фильмах, среди которых наиболее известны: "Свет далекой звезды"; "Оружие Зевса"; "Путь в ад"; "Криминальный талант"; "Бравые парни"; "Выстрел в гробу"; "Дети Арбата".

Умер писатель и сценарист 82-летний Александр Курляндский. Об этом сообщает "Медуза". Причина смерти драматурга пока не известна. Курляндский был автором мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая".

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