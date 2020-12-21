Умер автор мультфильма "Ну, погоди!"

Умер писатель и сценарист 82-летний Александр Курляндский.
Об этом сообщает "Медуза".
Причина смерти драматурга пока не известна.
Курляндский был автором мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая".
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Некоторые рассказы драматурга были экранизированы в "Ералаше".
В 1988 году Курляндский как автор сценария "Ну, погоди!" вместе с режиссером Вячеславом Котёночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.
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