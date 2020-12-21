Умер автор мультфильма "Ну, погоди!"

Автор также писал книги для детей. Фото:ru.wikipedia.org

Умер писатель и сценарист 82-летний Александр Курляндский.

Об этом сообщает "Медуза".

Причина смерти драматурга пока не известна.

Курляндский был автором мультсериалов "Ну, погоди!", "Великолепный Гоша" и "Возвращение блудного попугая".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер еще один актер из "Звездных войн"

Некоторые рассказы драматурга были экранизированы в "Ералаше".

В 1988 году Курляндский как автор сценария "Ну, погоди!" вместе с режиссером Вячеславом Котёночкиным и художником Светозаром Русаковым был удостоен Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей.

21 декабря в Львове умер профессор Украинского католического университета, автор более 250 научных работ, историк 53-летний Игорь Скочиляс.