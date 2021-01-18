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суббота, 23 января 2021 08:05

Композитора убили на глазах у отца

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Композитора убили на глазах у отца
Консервативная система образования Российской империи не воспринимала идей Николая Леонтовича. Фото: pixabay

Композитор и собиратель украинского фольклора Николай Леонтович умер на глазах у отца-священника 23 января 1921 в селе Марковцы на Подолье.

В их дом заехали двое незнакомцев, которые напросились на ночевку. Один из них был кучер подводы Федор Грабчак, а второй - человек в кожанке и с обрезом через плечо и удостоверением оперуполномоченного Винницкого ЧК на имя Афанасия Грищенко. Ночью чекист Грищенко выстрелом в грудь убил композитора. Тот умер, истекая кровью.

Консервативная система образования Российской империи не воспринимала идей Николая Леонтовича. Он предлагал изменения в школьные программы. Поэтому его не признавали как педагога и часто приходилось увольняться. Композитора называли "свободомыслящим нарушителем спокойствия".

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Николай Леонтович выработал собственную музыкальную педагогику: слушание музыки, заучивания песен наизусть, мелодичные упражнения на слух без нот, выполнение ритмических упражнений и пение мелодий по нотам, ритмические и мелодические диктанты, развитие самостоятельного музыкального творчества учащихся.

Кроме того, композитор постоянно совершенствовал свои навыки. В 1904 году в Петербургской придворной капелле получил звание регента церковных хоров. В течение 12 лет был учеником Болеслава Яворского - ученого-теоретика, прекрасного знатока полифонии. Николай Леонтович стал совершенным композитором, что заинтересовало музикальних преподавателей, которые стали включать его произведения в репертуары различных хоров. Особенно популярными стали обработки "Щедрик", "Над рекой каемочкой", "Имела мать одну дочь", которые теперь являются частью мировой хоровой классики.

Смерть композитора возмутила украинское общество, потому что убийц никто не искал. Советская власть провела целую кампанию по сокрытию следов своего преступления. Секретарь Министерства внутренних дел УССР Иван Головченко инициировал издание воспоминаний родственников Леонтовича, где умышленно фальсифицировали факты смерти композитора. Официальная версия убийства убийства - петлюровско-разбойное нападение.

Лишь во времена независимой Украины всплыла правда из архивных документов. Кандидат музыковедения Валентина Кузык опубликовала рапорт милиции Гайсинского уезда. В нем было написано, что убийство известного украинского композитора - дело рук агентов системы советского индивидуального террора, которую применяли ко многим выдающимся деятелям украинской культуры.

В возрасте 65 лет умер известный композитор и автор песен Александр Жилинский. Об этом сообщил в Facebook народный артист Украины и друг композитора Юрий Квеленков.

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Дата
23
января

Композитора убили на глазах у отца

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