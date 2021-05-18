Известный юморист умер от коронавируса

Юморист Александр Летичевский умер от коронавируса.

В Днепре от осложнений, вызванных коронавирусом, умер известный юморист и радиоведущий Александр Летичевский. Мужчине было 60 лет.

О смерти юмориста стало известно из сообщений его друзей в Facebook.

Неделю назад Летичевский писал, что находится в реанимации.

"Анекдотов пока не будет. Я в больнице с Covid-19", - сообщил он 30 апреля.

Позже в комментариях добавил: "Дышу, читаю и пишу. Правда из реанимации".

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Александр Летичевкий был ведущим радиопрограммы "Бородатые анекдоты". Печатался в газетах "Днепр вечерний" и "Наш город". Юморист регулярно публиковал на своей странице подборки анекдотов.