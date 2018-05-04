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воскресенье, 06 мая 2018 01:35

"Готовилась к ЗНО" - школьницу машина сбила на пешеходном переходе

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&quot;Готовилась к ЗНО&quot; - школьницу машина сбила на пешеходном переходе
Оксана Овсинская училась в 11 классе. Занималась легкой атлетикой. Фото: ВК

Во Львове отметили 9 дней со дня смерти произвели девятины за школьницей Оксаной Овсинской. 26 апреля на пешеходном переходе ее сбила машина. Через несколько минут девушка умерла в карете скорой помощи.

"В тот день Оксана возвращалась с тренировки. Есть свидетеля, который подтвердил, что дочь переходила дорогу на зеленый свет. И виновник аварии это отрицает. Говорит, она перешла на красный сигнал. Утверждает, что ехал со скоростью 50 километров в час. Мы в это не верим. На такой скорости машина не могла бы сравнить с землей три ограждения вдоль тротуара ", - рассказал корреспонденту Gazeta.ua отец девушки Дмитрий Овсинский.

Оксана Овсинский училась в 11 классе. Занималась легкой атлетикой. Была призером чемпионата Украины по бегу на 2 км. с препятствиями.

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"Оксана тщательно готовилась к ЕГЭ. Мечтала поступить в институт. К окончанию школы не дожила 2 недели", - добавил Дмитрий Овсинский.

На Закарпатье на автодороге Киев-Чоп, 13 апреля водитель автомобиля Ford Mondeo на пешеходном переходе сбил 16-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась еще по дороге в больницу.

Автор: Gazeta.ua
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