Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

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Пять лет назад от осложнений, вызванных пневмонией, умер писатель Дэниел Киз. Автор всемирно извеых "Цветов для Элджернона", "Тайной истории Билли Миллигана" и "Пятой Салли".

Ранние рассказы писатель издавал под псевдонимами Крис Дэниел (Kris Daniel), Э. Д. Лок (A. D. Locke) и Доминик Георг (Dominik Georg).

Известность Кизу принес рассказ "Цветы для Элджернона", написанный в 1958 году, награжденный в 1960 году премией "Хьюго". Впоследствии он доработал его до полноценного романа, за который в 1966 году получил премию "Небьюла", учрежденную Американской ассоциацией писателей-фантастов. Киз - единственный автор, который сумел получить две самых престижных в англоязычной научной фантастике награды за два произведения с одним и тем же названием.

Вскоре "Цветы для Элджернона", превратили в фильм "Чарли", который взял Оскар. В США этот роман входит в программу обязательного чтения для средней школы. За 40 лет на родине автора он вышел общим тиражом свыше 5 млн экземпляров, за один только год издательство допечатывало первый тираж 58 раз.

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Роман "Пятая Салли", сюжет которого рассматривает множественность личностей одного человека - первый роман в излюбленной теме автора - он написал в 1980 году.

Спустя год опубликовали реалистический роман "Тайная история Билли Миллигана". Эта удивительная история (основанная на реальных событиях) раскрывает расколотый мир сознания Билли Миллигана. В теле этого человека сосуществуют 24 отдельные личности. Все они разные по интеллекту и устремлениям: взрослые и дети, мужчины и женщины, лица с криминальными наклонностями и тонкие художественные натуры, – каждая из них пытается самолично контролировать тело Билли, и это приводит к тому, что он сам уже не способен контролировать свои действия. Этот роман вполне можно было бы назвать фантастическим, если бы не живой прототип – Билли Миллган, который скончался 12 декабря 2014 года в Коламбусе, штат Огайо.

Умер авиаконструктор Виктор Толмачев. Разработчик знаменитых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".