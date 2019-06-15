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суббота, 15 июня 2019 08:00

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни
5

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Книги Дэниэла Киза
Фото: фото из открытых источников
Книги Дэниэла Киза
Книги Дэниэла Киза
Книги Дэниэла Киза
Излюбленной темой автора были множественные личности

Пять лет назад от осложнений, вызванных пневмонией, умер писатель Дэниел Киз. Автор всемирно извеых "Цветов для Элджернона", "Тайной истории Билли Миллигана" и "Пятой Салли".

Ранние рассказы писатель издавал под псевдонимами Крис Дэниел (Kris Daniel), Э. Д. Лок (A. D. Locke) и Доминик Георг (Dominik Georg).

Известность Кизу принес рассказ "Цветы для Элджернона", написанный в 1958 году, награжденный в 1960 году премией "Хьюго". Впоследствии он доработал его до полноценного романа, за который в 1966 году получил премию "Небьюла", учрежденную Американской ассоциацией писателей-фантастов. Киз - единственный автор, который сумел получить две самых престижных в англоязычной научной фантастике награды за два произведения с одним и тем же названием.

Вскоре "Цветы для Элджернона", превратили в фильм "Чарли", который взял Оскар. В США этот роман входит в программу обязательного чтения для средней школы. За 40 лет на родине автора он вышел общим тиражом свыше 5 млн экземпляров, за один только год издательство допечатывало первый тираж 58 раз.

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Роман "Пятая Салли", сюжет которого рассматривает множественность личностей одного человека - первый роман в излюбленной теме автора - он написал в 1980 году.

Спустя год опубликовали реалистический роман "Тайная история Билли Миллигана". Эта удивительная история (основанная на реальных событиях) раскрывает расколотый мир сознания Билли Миллигана. В теле этого человека сосуществуют 24 отдельные личности. Все они разные по интеллекту и устремлениям: взрослые и дети, мужчины и женщины, лица с криминальными наклонностями и тонкие художественные натуры, – каждая из них пытается самолично контролировать тело Билли, и это приводит к тому, что он сам уже не способен контролировать свои действия. Этот роман вполне можно было бы назвать фантастическим, если бы не живой прототип – Билли Миллган, который скончался 12 декабря 2014 года в Коламбусе, штат Огайо.

Умер авиаконструктор Виктор Толмачев. Разработчик знаменитых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

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Дата
15
июня

Герой романа имел в себе 24 личности и прототип в реальной жизни

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