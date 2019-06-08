Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

Основным методом лечения Джуна называла бесконтактный массаж. Фото: из открытых источников

К услугам гадалок, магов и целителей хотя бы раз в жизни обращался каждый пятый россиянин.

В свое время российскую целительницу Джуну называли официальным экстрасенсом СРСР. Она умерла четыре года назад в возрасте 65 лет.

Первая известность к Джуне пришла в Грузии, когда председатель Совета министров пригласил целительницу для лечения жены, которой не смогли помочь врачи. После этого многие чиновники заговорили о невероятной женщине. В разное время Джуна лечила Леонида Брежнева, Роберта де Ниро, Андрея Тарковского, Владимира Высоцкого, даже Папу Римского Иоанна Павла II.

Такое тесное общение с высокопоставленными лицами очень повлияло на обычную жизнь Джуны. Возле нее постоянно была охрана, а сотрудники КГБ следили за каждым шагом целительницы.

Для лечения своих пациентов Джуна использовала много разных способов, но никогда не применяла лекарства или таблеток. Основным методом лечения экстрасенс называла бесконтактный массаж.

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Самые уважаемые ученые СССР не раз исследовали и саму целительницу. Не многие верили в ее сверхспособности. Исследователи доказали, что своими руками Джуна могла нагреть другого человека, не прикасаясь к его телу. Но скептически настроенные ученые еще долго пытались найти теорий, опровергающие "магические способности" женщины.

Но пациентов от этого у Джуны не становилось меньше. Среди клиентов целительницы даже были представители церкви. Даже Патриарх Пимен, Епископ Русской Православной церкви. Священник даже благословил экстрасенса на добрые дела.

В начале 90-х годов Джуна Давиташвили стала появляться на экранах телевизоров. Целительница часто принимала участие в различных передачах.

После смерти сына Вахтанга в 2001 году она 14 лет жила затворницей.

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