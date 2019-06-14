Ідеальний Мушкетик

 
Ексклюзивы
1/5
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
28 Просмотров: 4518
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 270
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 459
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1620
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3222
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 3240
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
2 Просмотров: 24741
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7713
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 801
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2682
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1692
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3006
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5274
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
16 июня 2019
Просмотров: 36
Ідеальний Мушкетик
Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку. – Ви такого не спробуєте і в Парижі, – ...
воскресенье, 16 июня 2019 09:10
Наталія Павленко
Наталія Павленко
Наталія Павленко

Ідеальний Мушкетик

  Комментировать

Двічі він пригощав домашнім вином. Із ічнянських вишень, яке поставляв йому друг щороку.

– Ви такого не спробуєте і в Парижі, – казав ніжно. – Десертне особливе.

Із Юрієм Мушкетиком ми бачилися, коли йому було 81 і 85. Письменник не пам'ятав, що ми вже зустрічалися. Я була однією з численних журналісток, яких він пускав у своє життя на пару-трійку годин. Розмову починав сам, не чекаючи запитань, і одразу приручав відвертістю. Йшли ми повз клумбу – розповідав про клумбу, біг онук – про онука, повз машину – про машину. Доповнював це інтимними деталями. Скажімо, що пережив інфаркт, на операцію напозичався грошей. Чи квіти посадила покійна дружина, і все про неї нагадує.

Мушкетик був удачею для журналіста. Говорив по суті, не розводячи бодяги, й одразу в'їжджав, що від нього хочуть. Розповідав саме про це, не відволікаючись на інше. Я хотіла про його 10 улюблених книжок. І він почав, придумавши сам форму подання: висловлювався про ставлення до письменника, до книжки. Причому вони могли бути протилежні.

– Шолохов нам – молодим авторам – на цілу годину закотив лекцію "нам указывает путь партия". Аж зуби звело. Але його "Тихий Дон" вважаю найпотужнішою книжкою у світі. Бо що таке література – це відображення життя. Що правдивіше, то краще.

На відміну від решти письменників Мушкетик не подарував жодної зі своїх книжок. Мабуть тому, що сам не надавав їм цінності. Навіть точно не знав, скільки їх написав, і чи вивчають його твори у школі. Він не просив вичитати матеріал, і прислати йому журнал. Для нього це було неважливим.

– Я дивлюся критично на себе, – казав. – Написав багато. Знаю, що вже з того померло, де помирає. І знаю, що кожен автор сподівається протриматися в часі довше. А чи досягнув я того, що мав би? Ні. І ніхто цього не досягає, бо ніхто не знає, де та вершина.

6 червня Юрія Мушкетика не стало

Автор: Наталія Павленко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ідеальний Мушкетик». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июня

Святой Престол поддержал независимую Украину

Самое читаемое
&quot;Надюха-киллер&quot; - Савченко насмешила украинцев новым образом
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом 14 Просмотров: 29511
Нардепа облили фекалиями
Нардепа облили фекалиями
 2 Просмотров: 29161
&quot;Скоро будет порно&quot; - Потап показал полностью обнаженную Каменских
"Скоро будет порно" - Потап показал полностью обнаженную Каменских
4
 Просмотров: 26253
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
Пышнотелые и красивые: звезды, которые не стесняются своей фигуры
18
 Просмотров: 24642
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка
Установили подробности смерти Владимира Ивасюка Просмотров: 14265
Наталія Павленко
Мої баби Просмотров: 4093
Наркоман колишній Просмотров: 3105
Серце Айре 6 Просмотров: 2823
Нема чого втрачати 1 Просмотров: 2320
Місце знову зайняте 2 Просмотров: 2231
Больше всего комментируют
28
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
14
"Надюха-киллер" - Савченко насмешила украинцев новым образом
12
РФ присоединила аннексированный Крым к своей железной дороге
7
Зеленский в Мариуполе "искупался" в фонтане
4
Филарета предупредили, что могут отлучить от церкви
Голосов: 539
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua