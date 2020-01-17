Чітка позиція

– А вы из России? – через 5 хвилин мовчання заговорює грузинський таксист. У день прильоту ми з чоловіком спіймали його на центральній вулиці Тбілісі.

– Ні, з України, – кажемо. Я сиджу позаду водія. У дзеркало бачу, як його щоки підіймаються – усміхається. І одразу стає балакучий.

За кілька хвилин мій чоловік питає, які стосунки у Грузії з Росією.

– Сложные, – обережно відповідає таксист. – Как и у вас.

– У нас ворожі, – кажу.

– У нас тоже, – зі злістю розповідає, що росіянам дозволили заборонені раніше авіарейси до Грузії.

Інший таксист, років під 60, у класичній грузинській кепці підвозить наступного дня. Обід – і ми його перші клієнти. Погоджується замість 8 ларі везти за 6. Він усе знає про Україну і називає президентом Коломойського. Хвалить Саакашвілі:

– При Мишке хорошо было. Хотим, чтобы его снова выбрали. Молодежь выросла, не зная, что такое взятки.

Питаю, як думає, навіщо влада пустила в країну росіян?

– Вы не приедете, они не приедут – умрем с голоду. Грузия выживает только благодаря туристам.

Перед від'їздом у торговому центрі питаю, за скільки дівчина віддасть екоторбинку ручної роботи. Вона відповідає англійською. Чоловік – як і робив це до того з усіма місцевими – повідомляє, що ми з України.

– В таком случае, – позиція її чітка, – буду говорить с вами по-русски.

– Та ми можемо й англійською, – каже Дмитро.

Торбинка виявилася задорогою, але я усміхаюся