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среда, 19 июня 2019 00:20

Стоит вернуться к украинскому правописанию 1928 года

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Ирина Фарион, 55 лет, языковед:

- Если бы в нашем Уголовном кодексе было записано "можно воровать" и "можно не воровать", в каком бы государстве мы с вами жили? Это раздвоенное сознание, связанное с длительным колониальным наследием. Поэтому допускать вариант Афины / Атены - это допускать украинский вариант и русский.

Максим Кобелев, 29 лет, редактор "Портала языковой политики":

- Обновление правописания напрашивалось давно и теперь оживит язык. Изменений не так уж и много. Главное, что они созданы специалистами, которые хорошо знают историю языка и современные тенденции.

Лариса Ницой, 50 лет, писательница:

- Правописание - это наша история и ее надо восстановить. Не надо бояться перемен. Никто никого не заставляет. Ощутило ли общество какое-то напряжение или трудности с недавним возвращением нашей буквы "ґ"? Так и здесь.

Александр Пономарив, 83 года, языковед:

- Я хотел бы более радикальных изменений и полного возврата к украинскому языку по правописанию 1928 года. Противники говорят, что не одно поколение выросло по правилам навязанного нам правописания. Многие возмущаются, мол, люди уже привыкли. Если так рассуждать, то получается, что и независимость не стоило возвращать. Ведь мы долгое время прожили под другим государством и люди "уже привыкли".

Максим Стриха, 57 лет, сопредседатель Украинской национальной комиссии по вопросам правописания:

- Украинский язык вариативный. Как и многие другие языки. Вариативность - это богатство языка, и мы немножко его приумножили. Остальные - это устоявшиеся нормы. Мы не стремились делать революций. Хотели создать удобное правописание, которое будет принято всеми и легко вживаться в образовательный процесс. Некоторые нормы упростили.

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