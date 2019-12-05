- Продвигать продукты и товары на украинском очень выгодно. Реклама на государственном языке будет стоить дешевле, а прибыли приносит не меньше, - говорит менеджер 28-летний Андрей Шараевский. Стал первым автором украиноязычных роликов и блогов по маркетингу.

Вырос в Белой Церкви на Киевщине в семье, где разговаривали на суржике. На работе в Киеве пользовался русским. В течение последнего года перешел на украинский.

- Еще со школы меня вдохновляет Иван Франко. В его времена читать могли до 30 процентов людей, учились на чужих языках. Но он написал для них шесть тысяч произведений на украинском. Должны ценить такую преданность своему народу, - говорит Андрей Шараевский. - Со всеми общаюсь на украинском. Если мне не отвечают, не принуждаю. Достаточно, что слышат ее от меня. Менять язык насильно - не нужно, это эволюционный процесс. Спокойное общение может быстрее повлиять на собеседника, чем запреты. Ссориться из-за этого не приходилось. Лишь раз оказался в интересной ситуации. Еще в детстве приехал к брату в Черкассы. Разговаривал на украинском. Это был район, заселенный военными из разных регионов СССР. Дети меня воспринимали с большим удивлением. Спрашивали: "Ты что, из села?" Но я не переживал.

Мужчина обращает внимание на язык материалов, распространяющихся в интернете.

- Сейчас украинский не очень распространен в сети, - говорит. - Это меркантильный интерес. Все желают, чтобы на них смотрели как можно больше людей, заинтересовать аудиторию из других стран. Если бы у меня была первоначальная цель просто заработать денег, записывал бы обучающие ролики на русском или английском. В 2011-2013 годах так и делал. Вел финансовое сообщество на русском и хорошо на этом зарабатывал. Сейчас имею другие доходы. Поэтому стал первым украиноязычным блогером по маркетингу. Получаю удовольствие от создания материалов на украинском. Чувствую ответственность.

Считает, что позиции украинского языка в обществе стали лучше.

- В моей среде в Киеве доминирует украинский. Слышу его в ресторанах, кафе, такси и театрах. Изменения происходят постепенно. Замечательно, если украинский будет вытеснять русский по полпроцента в год. Через век доминировать, - говорит. - Язык - это инфраструктура для творчества. Если песни, видео, клипы, кино и книги будут выходить на украинском, он скорее будет распространяться и развиваться. Другие сферы - это следствие. Государство должно больше финансировать украинский продукт. Сначала зарождается тенденция, потом из этого получается мода. Пока все сводится к латанию дыр, а не к стратегическому развитию.

Эффективными считает языковые квоты на радио и телевидении. Благодаря им появляются новые украинские исполнители.

- Украинский - полноценная европейская речь. – Как-то оказался в среде болгар, хорватов, белорусов и поляков. Чувствовал себя достаточно комфортно, был на уровне со всеми, - рассказывает Андрей Шараевский. - Просто у нас люди ленивые, не могут взять себя в руки. Нужно развивать свою языковую инфраструктуру. Вместо этого пользуемся русским или английским. Это гораздо легче. Нельзя думать только о деньгах. Государство должно вести социальную работу в этом направлении. Чтобы людей убедить. Начинать можно с самого простого - пробовать говорить, создавать поисковые запросы в интернете, все делать на украинском.