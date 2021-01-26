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вторник, 26 января 2021 14:29

Звезда сериала "Секс в большом городе" встретится с украинскими фанатами - присоединиться может каждый

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Звезда сериала &quot;Секс в большом городе&quot; встретится с украинскими фанатами - присоединиться может каждый
Звезда сериала "Секс в большом город" ответит на вопросы украинских фанатов. Фото: Instagram

Американская актриса Сара Джессика Паркер проведет онлайн-встречу для украинских фанатов.

Прямой эфир со звездой состоится 26 января в 17:00 в Instagram киевского ЦУМа.

"Мы так долго к этому готовились всей командой и уже сегодня проведем прямой эфир с Сарой Джессикой Паркер", - говорится в посте.

Актриса расскажет о собственном бренд обуви, процессе создания коллекций и свей любимой паре обуви.

Все желающие могут присоединиться к стриму, а также оставить вопросы для кинозвезды под постом. Лучшие из них зададут актрисе во время эфира.

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Сара Джессика Паркер известна по роли Кэрри в культовом сериале "Секс в большом городе". Недавно стало известно, что сериал перезапускают. Будет выходить он на стриминговом сервисе HBO. Снимутся почти все актрисы, которые играли в оригинальном телешоу: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Кроме Ким Кэтролл. Сара Джессика Паркер объяснила, почему Кэтролл не снимется в продолжении сериала.

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