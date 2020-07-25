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суббота, 25 июля 2020 21:11

"Живой или мертвый попадется" - советник Авакова о полтавском террористе

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&quot;Живой или мертвый попадется&quot; - советник Авакова о полтавском террористе
Роман Скрипник угнал авто и взял в заложники полицейского.

Полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке, будут искать, пока не найдут.

"Это не проблема даже его найти, вопрос во времени. Куда он может деться? Прыгнуть в воду, в озеро? В болоте утонуть? Его могут звери разорвать в тех лесах. Или может прийти с повинной, зная, что будет осужден на пожизненное", - заявил советник министра внутренних дел Михаил Апостол в эфире "Украина 24".

Он рассказал, что правоохранители знают родственников беглеца, "все окружили и контролируют тепловизорами".

"Ну сколько бегать, еще день, два? Или покончит жизнь самоубийством ... Я думаю день-два, и человек будет схвачена или сам придет. Живой или мертвый он попадется", - отметил советник Авакова.

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В то же время он признал, что масштабная поисковая операция дорого обходится бюджету, но, как отмечает Апостол, другого выхода нет, потому что злоумышленник должен быть задержан.

24 июля к поискам уже привлекли авиацию.

23 июля в Полтаве правоохранители пытались задержать подозреваемого в краже авто, но он начал сопротивляться. Мужчина достал гранату, взял полицейского в заложники и угрожал взорвать себя и милиционера, если его не отпустят.

После переговоров рядового полицейского заменили на начальника уголовного розыска Виталия Шияна. Подозреваемому предоставили машину, на которой он вместе с заложником выехал за пределы города.

Позже Скрипник отпустил милиционера, а сам спрятался в лесу в Решетиловском районе Полтавщины.

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25
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